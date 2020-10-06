TCMB: Dayanıklı mal grubu enflasyonundaki artışta döviz kuru ve talep belirleyici oldu

06 Ekim 2020 Salı, 11:10

Raporda öne çıkanlar şöyle;

-Dayanıklı mal grubu enflasyonundaki artışta döviz kuru ve talep belirleyici oldu

-Eğitim hizmetlerinde uygulamaya konulan kdv indirimi fiyatlara olumlu yansıdı

-Gıda enflasyonunda hem işlenmiş hem işlenmemiş gıda grubu etkili oldu

-Temel mal enflasyonunu artışında dayanıklı tüketim malı öne çıktı



