TCMB: Dayanıklı mal grubu enflasyonundaki artışta döviz kuru ve talep belirleyici oldu
Merkez Bankası aylık fiyat gelişmeleri raporunu açıkladı.
Raporda öne çıkanlar şöyle;
-Dayanıklı mal grubu enflasyonundaki artışta döviz kuru ve talep belirleyici oldu
-Eğitim hizmetlerinde uygulamaya konulan kdv indirimi fiyatlara olumlu yansıdı
-Gıda enflasyonunda hem işlenmiş hem işlenmemiş gıda grubu etkili oldu
-Temel mal enflasyonunu artışında dayanıklı tüketim malı öne çıktı
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