Telefon dolandırıcılarına dikkat: Başkan Soyer ve Genel Sekreter Gökçe’nin ismini kullanıyorlar
İzmir Büyükşehir Belediyesi, kanser hastalarını bahane ederek Başkan Tunç Soyer ve Genel Sekreter Dr. Buğra Gökçe’nin adıyla para toplamaya çalışan dolandırıcılar hakkında İzmirlileri uyardı. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı yurttaşların dikkatli olması istendi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Genel Sekreter Dr. Buğra Gökçe’nin adıyla yapılan telefon dolandırıcılığına karşı İzmirlileri uyardı. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada kendini Genel Sekreter Buğra Gökçe olarak tanıtan kimliği belirsiz kişilerin Başkan Tunç Soyer’in selamını ileterek kanser hastalarına yardım bahanesiyle aradıkları kişilerden para topladığı belirtildi.
Bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı yurttaşların dikkatli olmasını isteyen Büyükşehir Belediyesi, böylesi bir taleple karşılaşmaları durumunda yurttaşlardan İzmir Emniyet Müdürlüğü ile temasa geçmelerini önemle vurguladı.
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