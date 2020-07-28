Telefon dolandırıcılarına dikkat: Başkan Soyer ve Genel Sekreter Gökçe’nin ismini kullanıyorlar

28 Temmuz 2020 Salı, 17:10

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Genel Sekreter Dr. Buğra Gökçe’nin adıyla yapılan telefon dolandırıcılığına karşı İzmirlileri uyardı. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada kendini Genel Sekreter Buğra Gökçe olarak tanıtan kimliği belirsiz kişilerin Başkan Tunç Soyer’in selamını ileterek kanser hastalarına yardım bahanesiyle aradıkları kişilerden para topladığı belirtildi.

Bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı yurttaşların dikkatli olmasını isteyen Büyükşehir Belediyesi, böylesi bir taleple karşılaşmaları durumunda yurttaşlardan İzmir Emniyet Müdürlüğü ile temasa geçmelerini önemle vurguladı.