Terapiyi müzikle birleştirdi

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 14:48

Pandemi sürecinin etkilemediği hiçbir alan yok. Bu dönemde yaratıcılığını ve üretkenliğini arttıran isimlerden biri Uzman Klinik Psikolog Sare Uçar oldu. Çocukluğundan beri ilgi duyduğu müziği, terapi seanslarına entegre eden Uzman Klinik Psikolog Uçar, müzik ve terapinin birleşiminde olumlu sonuçlar aldığını söyledi. “Notalar olmasaydı duygularımı, aşklarımı ve korkularımı dile getiremezdim” diyen Uçar, çocuklarla yaptığı terapilerde çok olumlu sonuçlar aldığını söyledi.

Bir dönem ünlü sanatçı Sertab Erener’in vokalistliğini yapan ve hayatının değiştiğini belirten Uçar, “Her şarkıyı farklı kişiler için söylerim. Dile getirilmeye cesaret edilmeyen duyguların mesajıdır şarkılar. Klinik psikolog olmam duygularımda çok bir şey değiştirmedi, tam tersine insanları yorumlamamda çok şey kattı insanları. İşte tam de bu yüzden 16 yıllık müzik hayatımın sonunda Spotify’da şarkılarımla kapıları açtım” dedi. Spotify’da podscastler yapacağını da açıklayan Uçar, dinleyicilerine hem eğlenceli hem de kendilerini iyi hissettirecek farklı içerikler yapacağını da belirtti.