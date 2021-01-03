Tesla dünyanın en büyük şarj istasyonunu Çin'de açtı
Tesla, Çin’in Twitter’a benzer sosyal medya platformu Weibo’da yaptığı açıklamada, ülkeye dünyanın en büyük Supercharger istasyonunu kurduğunu duyurdu.
Çin’in en kalabalık şehri Şangay’ın önemli iş ve ticaret noktalarından Jing’an Uluslararası Merkezi’nde kurulan istasyonda 150 kW’a kadar güç üreten 72 V2 Supercharger ünitesi kuruldu. Bu sayede söz konusu istasyon, şirketin geçen ay ABD’nin Kaliforniya eyaletinde açtığı 250 kW’ye kadar güç üreten 56 V3 Supercharger ünitesine sahip istasyonu geride bıraktı.
Independent Türkçe'nin Endgadget'ın dayandırdığı haberine göre, bu durum Şangay’daki sürücülerin ABD’dekilere göre biraz daha uzun süre beklemesi gerektiği anlamına gelse de şu an sadece Model 3 ve Y EVs modelleri V3 Supercharger’ları destekliyor.
İki yeni istasyon arasındaki tek fark bu değil. Zira Kaliforniya’dakinin aksine Şangay istasyonu kapalı bir mekanda inşa edildi.
TESLA, ÇİN PAZARINA ÖNEM VERİYOR
Tesla, Çin’i önemli bir pazar haline getirmiş durumda. Ülke genelinde 500’den fazla Supercharger ünitesi bulunurken Elon Musk bu sayının 2021’in sonuna kadar iki katına ulaşacağını iddia ediyor. Ülkede otomotiv fabrikası olan şirketin, daha önce orada üretilen 20 binden fazla elektrikli araç sattığı, 23 bin aracı da üretttiği öğrenilmişti.
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