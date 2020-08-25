Tesla sıcakta arabada unutulan çocuklar için adım attı

25 Ağustos 2020 Salı, 15:08

Kaliforniya merkezli otomobil üreticisi firma olan Tesla , mevcut mevzuatın izin verdiğinden çok daha üstünde güç seviyelerinde çalışan ve şu an lisansız olan milimetrik dalga sensörlerinin kullanımı için izin istedi.

4 VERİCİ VE 3 ALICI ANTEN

Reuters'ın haberine göre Tesla’nın onay beklediği bu cihaz, radar ünitesi tarafından çalıştırılan 4 verici ve üç alıcı antenden istifade ediyor.

Firma kullandıkları milimetrik dalga radar teknolojisinin, kamera temelli sensör sistemlerine ya da koltukta oturan yolcuları algılamayı esas alan sensör sistemlerine göre avantajlarının olduğunu belirtiyor.

Radar temelli bu sistemin, “daha yoğun bir algılama imkanı sunduğu” ifade edilirken, ayrıca çocukların sarıldığı battaniyeler gibi yumuşak maddelerin içini de “görebildiği” öne sürülüyor.

“BİR ÇOCUK MU YOKSA BİR NESNE Mİ” OLDUĞUNUN FARKINA VARABİLİYOR

Geliştirdikleri sistemin arabada unutulmuş şeyin “bir çocuk mu yoksa bir nesne mi” olduğunun farkına varabildiğini ve bu sayede yanlış alarm ihtimallerini azalttığını belirten Tesla, cihazın nefes alma ve kalp atışı gibi mikro düzeyde hareketlilikleri de tespit edebildiğini, kamera esaslı ya da koltukların doluluğu temelli sistemlerin bu imkanı sunmadığını kaydediyor.

Tesla’nın radar görüntülemesinin ayrıca, bir kaza halinde hava yastığının bir yetişkine mi yoksa bir çocuğa göre mi ayarlanacağına dair vücut ölçüleri değerlendirmesi yaptığı, koltukların doluluğunu esas alan sistemlerdeyse bunun kilo dikkate alınarak gerçekleştiği belirtiliyor.

Sadece ABD’de 2018 ve 2019 yıllarında sıcak araç içinde bırakılmış 50’den fazla çocuk hayatını kaybetti. Bu olayların yüzde 54’ü bu çocukların arabaların içinde unutulması nedeniyle yaşandı.

Kaynak: Independent Türkçe