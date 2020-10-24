TFF 1. Lig ekibi Altay'a koronavirüs şoku
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, 24 futbolcunun, 4 antrenörün ve 6 kulüp personelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
Bu gelişmenin ardından TFF 1. Lig'in 7. haftasında oynanması planlanan Altay-Giresunspor karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi.
TFF 1. Lig’de 25 Ekim Pazar günü İzmir’de oynanması gereken Altay - Giresunspor maçı, ev sahibi ekipte yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Siyah-beyazlı kulüpten toplam 34 kişinin koronavirüs salgınına yakalandığı kaydedildi.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Altay-Altınordu müsabakası öncesi yapılan Covid-19 testlerinde 9 futbolcumuzun, dün yapılan testlerde ise 8 futbolcumuzun sonuçları pozitif çıkmıştır.”
'TOPLAM 34 POZİTİF VAKA TESPİT EDİLMİŞTİR'
“Gelinen noktada A takım listemizde bulunan toplam 20 oyuncumuzun ve buna ek olarak genç oyuncu listesinde yer alan 4 futbolcumuzun sonuçları pozitif olup, toplamda 24 oyuncumuz için TFF ve Sağlık Bakanlığı’nın ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreçleri devam etmektedir. Ayrıca Teknik Direktörümüz Yücel İldiz, 3 profesyonel takım antrenörü, 1 akreditasyon sorumlusu, 2 sağlık çalışına, 2 malzemeci ve 1 saha bakım görevlisi olmak üzere kulüp genelinde toplam 34 pozitif vaka tespit edilmiştir. TFF talimatları doğrultusunda 1’inci Lig’in 7’nci haftasında oynanması gereken Giresunspor karşılaşması ileri bir tarihe ertelenmiştir.”
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