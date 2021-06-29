TGS duyurdu: Kılıç'a saldıran polisler hakkında idari soruşturma başlatıldı
Türkiye Gazeteciler Sendikası, AFP muhabiri Bülent Kılıç'a müdahale eden polisler hakkında soruşturma başlatıldığını sosyal medyadan duyurdu.
TGS, Taksim'deki Onur Yürüyüşü sırasında polis şiddetine maruz kalarak gözaltına alınan AFP foto muhabiri Kılıç'a müdahale eden polisler hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
TGS'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, soruşturma kararının İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafındna kendilerine iletildiği aktarıldı.
Konuya ilişkin TGS tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:
''İstanbul Valisi Sn. Ali Yerlikaya, üyemiz Bülent Kılıç’a saldıran polisler hakkında idari soruşturma başlatıldığını bize iletti. Bu adımı olumlu bulmakla birlikte caydırıcı cezalar beklediğimizi ve sürecin takipçisi olacağımızı ifade ettik. Cezasızlığa son!''
Fotoğraf: Hacı Bişkin
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