The Fairport Convention'ın solisti Judy Dyble hayatını kaybetti
İngiliz folk müzik grubu The Fairport Convention'ın eski solisti Judy Dyble uzun süren bir hastalığın ardından 71 yaşında öldü.
İngiliz şarkıcı Judy Dyble 1960'lı yıllarda üne kavuşmuş ve Fairport Convention'ın kurucuları arasında yer almıştı. Grubun "Time Will Show the Wiser" adlı şarkısında vokalleri üstlenen Judy Dyble aynı zamanda bir şarkı yazarıydı.
Fairport Convention'dan ayrıldıktan sonra Trader Horne adlı grubun kuruluşunda da yer alan Dyble 2000'li yıllarda solo albümler çıkardı.
Judy Dyble ayrıca King Crimson ve Richard Thompson'ın albümlerinde de konuk olarak yer almış, 80'li yıllardan sonra bazı fairport Conventiopn kayıtlarında ve konserlerinde de şarkı söylemişti.
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