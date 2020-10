'The Haunting: Bly Malikânesi': Mike Flanagan, Trevor Macy ve Kate Siegel 8'inci bölümün hikâyesini anlattı

28 Ekim 2020 Çarşamba, 11:38

Dizinin yaratıcısı Mike Flanagan, baş yapımcısı Trevor Macy ve Viola karakterini canlandıran Kate Siegel "The Haunting: Bly Malikânesi"nin "Eski Giysilerin Romansı" adlı 8'inci bölümünün ardındaki hikâyeyi anlattı.

"The Haunting of Hill House"un ikinci sezonu olan "The Haunting: Bly Malikânesi"ne dair detayların anlatıldığı video YouTube'da yayımlandı.

İkinci sezonun sekizinci bölümünün, senaristlerin favorilerinden olduğunu söyleyen Flanagan "İzleyicilerin de favorilerinden olacağını, bu sezon işleri değiştirmek için iyi bir fırsat olacağını düşünüyorduk" dedi.

Tüm bölümü siyah beyaz çekmeye en başından karar verdiklerini aktaran yaratıcı Flanagan, buradaki amacın oturmuş görsellikten tamamen uzaklaşmak olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Bu harika, şamdanlı, siyah beyaz ve gotik atmosferden tam olarak faydalanmak için bölümün her karesi büyük bir özenle hazırlandı. Göldeki kadınla ilgili yanlış yönlendirmeler var. 'Yürek Burgusu ve Masumlar'ı bilenler, Göldeki Kadın'ın Bayan Jessel olduğunu düşünecek. Senaryo aşamasında bu kimliği yeni bir karaktere verme fikri oluştuğunda, Henry James'in kısa öyküsü 'Eski Giysilerin Romansı'ndan Viola'yı seçmek çok mantıklı geldi. En beklenmedik anda bir tanıdık yüzü daha diziye sokmak istedik."

Dizinin baş yapımcısı Macy "Bly"ın sekizinci bölümünün "Hill House"un altıncı bölümüne benzediğini belirterek, sezonun diğer bölümlerinden farklı olduğunu aktardı:

"Sevgiyle nefretin ortasında yaşayan Göldeki Kadın, sadece iradesiyle, Bly Malikânesi'nde ölenleri orada tutmayı başarıyor. Bence herkes bunda bir şey bulmayı başaracak."

'MASADA AĞLADIM'

Kate Siegel

Dizide Viola karakterini canlandıran oyuncu Kate Siegel ise, bölümü şu ifadelerle anlattı:

"Bölümün ilginç bir hikâyesi var. Bly Malikânesi'ndeki herkesi öldüren Göldeki Kadın'ın köklerini öğrenmek için zamanda geriye gidiyoruz. Mike beni senaristlerle tanıştırdı. 'Senin için bir hikâyemiz var!' dedi. Senaristler bana Viola'nın tüm hikâyesini anlattılar. Masada ağladım. Bana anlattıklarında da, hikâyeyi okuduğumda da, bölüm bittiğinde de ağladım. Viola'nın acısı, üzüntüsü, kaybettikleri ve inatçılığı, Bly Malikânesi'nde bir tür çekim gücü oluşturuyor ve o, hayaletlerin yollarına devam edemedikleri bir dünya yaratıyor."