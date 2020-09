'The Mandalorian'ın yeni sezon tarihi belli oldu

Star Wars evreninde geçen ilk live-action dizi olan "The Mandalorian", geçen yıl Disney’in yeni açılan dijital platformu Disney+'ta izleyici ile buluştu.

Görsel: Twitter (@themandalorian)

Yönetmen Jon Favreau'nun yaratıcısı olduğu dizi, ilk sezonuyla izleyicilerin beğenisini kazanmasının ardından kısa sürede ikinci sezon onayı aldı.

Koronavirüs salgınının ortaya çıkmasından önce ikinci sezon çekimlerine başlanan ve çekimleri tamamlanan dizinin ikinci sezon tarihi, resmi Twitter hesabından 30 ekim olarak duyuruldu.

This is the day. New episodes start streaming Oct. 30 on #DisneyPlus. #TheMandalorian pic.twitter.com/8oruZ3oedx