'The Mandalorian'ın yeni sezon tarihi belli oldu

04 Eylül 2020 Cuma, 14:21

Star Wars evreninde geçen ilk live-action dizi olan "The Mandalorian", geçen yıl Disney’in yeni açılan dijital platformu Disney+'ta izleyici ile buluştu.

Görsel: Twitter (@themandalorian)

Yönetmen Jon Favreau'nun yaratıcısı olduğu dizi, ilk sezonuyla izleyicilerin beğenisini kazanmasının ardından kısa sürede ikinci sezon onayı aldı.

Koronavirüs salgınının ortaya çıkmasından önce ikinci sezon çekimlerine başlanan ve çekimleri tamamlanan dizinin ikinci sezon tarihi, resmi Twitter hesabından 30 ekim olarak duyuruldu.

This is the day. New episodes start streaming Oct. 30 on #DisneyPlus. #TheMandalorian pic.twitter.com/8oruZ3oedx — The Mandalorian (@themandalorian) September 2, 2020

"Yıldız Savaşları" evreninde, "Jedi'nin Dönüşü" döneminden beş yıl sonrasını anlatan dizinin ikinci sezonunda sezonunda Boba Fett, Bo-Katan Kryze ve Ahsoka Tano gibi karakterler de hikâyeye dâhil olacak.

Boba Fett’e bir kez daha Temuera Morrison hayat verirken, Bo-Katan Kryze’ı animasyon dizilerinden karaktere sesiyle hayat veren Katee Sackhoff canlandıracak.

Bo-Katan Kryze’ın yanı sıra "Yıldız Savaşları"nın animasyon dizileriyle tanınan bir diğer karakter olan Ahsoka Tano da ikinci sezonda yer alacak.

Henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da, Ahosaka Tano’ya Rosario Dawson‘ın hayat vermesi bekleniyor.

Pedro Pascal‘ın Mando rolüyle geri döneceği ikinci sezonda Gina Carano, Carl Weathers ve Giancarlo Esposito da ilk sezondaki rolleriyle yeniden izleyici karşısına çıkacak.

Kaynak: Filmloverss