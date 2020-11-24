'The Queen’s Gambit' dizisi Netflix'te rekor kırdı

24 Kasım 2020 Salı, 14:16

Netflix’in yayımlandığı günden itibaren zirveden inmeyen dizisi "The Queen’s Gambit", bir rekora imza attı.

Anya Taylor-Joy'un başrolünü üstlendiği yapım ilk 28 gün içerisinde 62 milyon hanede izlenerek platformun en çok izlenen mini dizisi oldu.

Tek sezonluk "The Queen’s Gambit" için Netflix’in paylaştığı diğer veriler şöyle:

Dizi, 92 ülkede Top 10 listesine girdi; 63 ülkede 1 numaraya oturdu.

Dizinin alıntılandığı roman, yayımlanmasından 37 yıl sonra The New York Times en çok satanlar listesinde yer aldı.

Google'da yapılan "Nasıl Satranç Oynanır?" aramaları 9 yılın zirvesine ulaştı.

Satranç konusunda çok yetenekli olan bir kız çocuğunun ünlü olmasının ardından yaşadığı bağımlılıkla mücadele etmesini konu alan yapım Walter Tevis'in 1983 yılında yayımlanan romanından uyarlandı.