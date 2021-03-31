The Suicide Squad'ın yönetmeninden DC hayranlarına yeni bir ipucu

31 Mart 2021 Çarşamba, 13:19

Gunn filmdeki The Thinker'ın (Peter Capaldi), Arrowverse (DC Comics süper kahramanlarını konu edinen televizyon dizilerinin evreni) dizisi The Flash'teki versiyon olmayacağını söyledi.

The Thinker, zihin kontrolü ve telekinezi yeteneklerine sahip güçlü bir süper kötü. Bu isim DC çizgi romanlarında şimdiye kadar birkaç farklı karakter tarafından kullanıldı. Bunlar arasında en bilinen, 1943'te ortaya çıkan ve o zamandan beri Flash'ın düşmanı rolüne bürünen Clifford DeVoe.

DeVoe (Neil Sandilands), CW kanalında yayımlanan The Flash dizisinin 4. sezonunun ana kötü karakteri de olmuştu.

Bununla birlikte ünlü oyuncu Capaldi'nin The Thinker'ı oynayacağı Ağustos 2020'de duyurulduğunda, pek çok DC hayranı bu karakterin DeVoe olacağını düşünmüştü.

Ancak başarılı yönetmen bu beklentileri yıktı. Zira Gunn 29 Mart'ta attığı bir tweette, Capaldi'nin hayat verdiği The Thinker'ın DeVoe olmadığını söyledi. Ancak Gunn, filmdeki The Thinker'ın kim olacağı hakkında bilgi vermedi.

Screen Rant'in haberine göre Capaldi, The Thinker'ın Cliff Carmichael versiyonunu canlandırabilir. Çünkü Carmichael, Suicide Squad'ın yazarı John Ostrander'ın 2007'de çıkan mini çizgi roman serisinde The Thinker olarak kendisine yer bulmuştu. Gunn ise filmin ilham kaynağının söz konusu çizgi roman serisi olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Independent Türkçe