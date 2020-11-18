The Walking Dead yıldızı Jeffrey Dean Morgan, 'Negan'a odaklanacak yeni bir dizinin mümkün olduğunu' söyledi
"The Walking Dead" dizisi oyuncusu Jeffrey Dean Morgan, Negan karakterine odaklanacak yeni bir diziye dair konuştu.
"The Walking Dead"in 10. sezonunun finali koronavirüs pandemisi nedeniyle verdiği aranın ardından 4 Ekim’de izleyicilerin karşısına çıkmıştı.
Bu noktada çizgi romanların aksine Negan birleşik topluluklarla hareket edecek gibi görünüyor. Maggie’nin Negan’ı gördüğünde nasıl tepki vereceğini merak edenler, bunun yanıtını dizinin yeni bölümlerinde görecekler.
"The Walking Dead"deki ilginç hikayelerden biri Morgan’ın canlandırdığı Negan’a ait. Negan, Abraham ve Glenn’i meşhur beyzbol sopasıyla öldürerek pek çok izleyeni şoke etmişti.
Ancak 9. ve 10. sezonlar boyunca Negan açısından pek çok kişinin mümkün olmadığını düşündüğü bir şey gerçekleşmişti: Bağışlanma. Fısıldayanlar’ın arasında sızarak onların liderini öldüren ve Fısıldayan Savaşı’nın sona ermesinde etkili olan da Negan’dı.
Dolayısıyla Negan’ın bundan sonra nelerle karşılaşacağı izleyicilerin merak ettiği soruların başında geliyor.
Twitter’da kullanıcılardan biri Morgan’a Negan’ı konu alacak bir dizinin hala mümkün olup olmadığını sorduğunda ünlü oyuncu buna dair kesin bir şey söylemese de kapıyı açık bıraktı.
Morgan muhtemel diziye dair şu ifadeleri kullandı:
"Göreceğiz. Hiçbir kapının kapalı olmadığını düşünmek istiyorum. Anlatacak birçok hikayesi olan harika bir karakter. Ama yine de The Walking Dead’de yapılacak çok şey var! Hala pek çok bölüm çekilecek. Şu anda bunun için heyecanlıyım!"
We shall see. I’d like to think no doors are closed. A great character with many stories to tell. But again, much still to do here on twd! Many episodes still to shoot. Right now I’m just excited about that!— Jeffrey Dean Morgan (@JDMorgan) November 14, 2020
Konuya dair herhangi resmi bir açıklama olmasa da oyuncunun açıklaması ihtimalin olduğuna işaret ediyor.
Kaynak: Independent Türkçe
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