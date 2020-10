Tim Burton'ın çekeceği Addams Ailesi uyarlamasında kimler yer alacak?

28 Ekim 2020 Çarşamba, 09:58

Dizide kimlerin yer alacağı ve nerede yayımlanacağı henüz kesin değilse de Netflix’in muhtemel kanallardan biri olabileceği düşünülüyor.

Öte yandan dizinin günümüzde geçeceği ve ana karakterin Wednesday olacağı belirtiliyor. Her ne kadar oyunculara dair çeşitli tahminler bulunsa da kimlerin kesin olarak yer alacağı zamanla belli olacak.

Independent Türkçe'nin, Screen Rant'tan aktardığına göre, haberine göre hayranlar Burton’ın en meşhur çalışma arkadaşlarından Johnny Depp’in Gomez Addams rolünde ekrana geleceğini düşünüyor. Addams Ailesi’nin başındaki isim başarılı bir girişimci ve bir dizi riskli işin sahibi.

Bununla birlikte bahçeciliğe ve yabancı dillere tutkusu olan Morticia Addams’ı, Christina Ricci’nin canlandırması bekleniyor.

Ailenin belki de en ikonik karakteri Gomez ve Morticia’nın kızı olan Wednesday Addams’ı, Quentin Tarantino’nun Bir Zamanlar Hollywood’da (Once Upon a Time in Hollywood) filminde de yer alan Julia Butters’ın üstlenmesi tercih edilebilir.

Wednesday’in afacan erkek kardeşi Pugsley Addams ise bir şeyler icat etmeye tutkulu olsa da hikayenin nadiren odağında yer alıyor. Taika Waititi’nin 2019’da vizyona giren Tavşan Jojo (Jojo Rabbit) filminde yer alan Archie Yates’in rol için uygun olabileceği düşünülüyor.

Hikayenin ürpertici karakterlerinden biri olan Fester Dayı’yıysa Dany DeVito canlandırabilir. Pugsley gibi hikayenin merkezinde yer almayan karakter, hikayenin 1960’larda çekilen versiyonunda Morticia’nın dayısı olarak ekrana gelse de 1970’lerden sonraki uyarlamalarda Gomez’in kardeşi olarak görülmeye başlıyor.

Ailenin en yaşlı üyesi Grandmama’nın Gomez’in veya Morticia’nin annesi olarak yansıdığı örnekler mevcut. Sucu (Waterboy), Ölüm Kitabı (Misery), American Horror Story gibi filmlerde yer alan Kathy Bates’in role en uygun isimlerden biri olduğu düşünülüyor.

Son olarak Addams Ailesi’nin uşağı olan Lurch, Frankenstein’ın canavarına benzemesiyle taınıyor ve çoğunlukla sessiz bir karakter. Pan’ın Labirenti (Pan’s Labyrinth) filminde de yer alan Doug Jones’un Lurch karakteri için uygun olabileceği düşünülüyor.

Detaylar henüz belli olmasa da buna benzer bir dizi başka liste oluşturmak da mümkün ve resmi açıklama yapılana kadar hayranlar kimlerin yer alabileceğine dair kafa patlatmaya devam edecek gibi görünüyor.