TİM ve İTÜ uydular için yerli güneş paneli geliştirmek üzere protokol imzaladı

11 Mart 2021 Perşembe, 13:43

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "İTÜ iş birliği ile hayata geçireceğimiz projemizle, yurt dışına bağımlı olduğumuz maliyetli bir uzay alt sistemini ülkemiz bilgi altyapısında geliştirerek, 2023 yılında, Milli Uzay Programımıza katkı sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

Gülle, İnovaTİM'li öğrencilerinde hazır bulunduğu toplantıda yaptığı konuşmada, sürdürülebilir büyüme ve ihracatın yolunun katma değerli ihracat, Ar-Ge ve inovasyondan geçtiğini, üniversite-sanayi iş birliğinin de bu açıdan çok önemli olduğunu söyledi.

Üniversitelerdeki bilimsel kaynakların sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüşmesinin sağlanması gerektiğine dikkati çeken Gülle, "İmzaladığımız protokolle, İTÜ Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvarı bünyesinde, İnovaTİM koordinasyonuyla yürütülecek, 'Nano, Mikro, Küp Uydularda Çok Fonksiyonlu Güneş Paneli Ar-Ge Projesi'ni başlatıyoruz. Türkiye’nin en genç, en inovatif ailesi İnovaTİM’in, böylesine önemli bir projenin paydaşı olmasından ayrıca gurur duyuyoruz. Projemizle, nano, mikro ve küp uydularda kullanılan güneş panellerinin ekonomik üretim teknikleri ve geliştirme süreçleri üzerine kabiliyet kazanılmasını amaçlıyoruz. Projenin 2023 yılında amacına ulaşmasıyla birlikte düşük maliyetle ve yenilikçi teknikler ile geliştirilen güneş panellerinin ihraç seviyesine gelmesini öngörüyoruz. Önümüzdeki dönemde bu panellerin ihracının kilogram başı ihracat değerimize de olumlu katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"YENİLİKÇİ ÜRÜN VE SÜREÇLER GELİŞTİRMEKLE MÜMKÜN"

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ise, "Türkiye İhracatçılar Meclisi’mizle birlikte imzaladığımız bu protokol, teknolojik tabanlı ürünlerimizin artırılması adına son derece güçlü bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu

Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız ise video konferans yoluyla yaptığı konuşmada, bu projenin gerçekleşmesini 2 yıldır beklediğini belirterek, bugün imzaların atılmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

İMZALANAN PROTOKOLÜN DETAYLARI

Toplantıda aktarılanlara göre, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmeye ilişkin protokolle, İTÜ Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvarı bünyesinde, İnovaTİM koordinasyonuyla “Nano, Mikro, Küp Uydularda Çok Fonksiyonlu Güneş Paneli Ar-Ge Projesi” yürütülecek.

İnovaTİM’in ilk Ar-Ge Projesi kapsamında, 100 İnovaTİM’li öğrenci sürece dahil olarak know-how elde edecek. Yurt dışına bağımlı olunan çok maliyetli bir uzay alt sisteminin geliştirilmesi hedefleniyor. Projenin amacına ulaşmasıyla yurt dışında birçok ülkeye verilen küp uydu geliştirme eğitimlerinin ve ikili iş birliklerinin de katkısıyla güneş panellerinin ihraç seviyesine gelebileceği planlanıyor. Ayrıca, laboratuvar bünyesinde yetiştirilen bilim insanlarına ilave bir kabiliyet kazandırılacak ve ilerleyen çalışmalar için de özgüven artırıcı olacak.

KÜP, NANO VE MİKRO UYDUNUN ÖNEMİ

Açıklamaya göre, uygulamalı ve bilimsel uzay araştırmaları için çok güçlü bir araç olarak görülen "küp uydu" ve "küçük uydu" kategorisinde yer alan uydu projeleri, tüm dünyada kabul görüyor. Bu projelerin artıları, maliyetlerinin çok daha düşük olması, personel yetiştirilmesi hususunda çok iyi bir yöntem olması ve düşük uzay bütçeli ülkelere dahi gerçekleştirme imkanı sunması olarak açıklanıyor.