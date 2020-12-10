TİP Genel Başkanı Erkan Baş: “AKP bizi susturmaya çalışıyor”

10 Aralık 2020 Perşembe, 14:13

Erkan Baş, Arslan’ın TİP’in 50 yılı aşan sürenin ardından yeniden Meclis’te yer aldığını hatırlatmasının üzerine “Genelde TİP denilince geçmişse atıf yapılıyor bu doğru, bizim de gurur duyduğumuz bir tarih ama sadece geçmiş olarak bakmamak lazım. Sonuçta TİP’in o yıllarda verdiği mücadele, yarattığı birikim ve bıraktığı iz bugün hala canlı biçimde yaşıyor” dedi.





"BİZİ SUSTURMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Meclis’te görüşülen bütçe görüşmelerine ilişkin konuşan TİP Genel Başkanı, AKP’nin muhalefeti susturmaya çalışsa da bunu başaramadığını belirtirken, “TİP Meclis’te iki milletvekiliyle yer alıyor ama iktidar ittifakıyla birlikte 300’ü aşan milletvekiliyle bizi susturmaya çalıyor” ifadelerini kullandı.

AKP’nin bütçe görüşmeleri sırasında muhalefeti susturmaya çalışmasının suç olduğunu kaydeden Baş, “AKP benim görevimi yapmamı engelliyor, suç işliyor” şeklinde konuştu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş

Erkan Baş şunları söyledi:

“Halk bana bana orada konuşma görevi vermiş. AKP benim görevimi yapmamı engelliyor, suç işliyor. Fakat şunun da görülmesini önemsiyorum; beni susturmak için 25 dakika mücadele ediyor ama istediğim süre sadece 5 dakika. Çok açık söylüyorum, bizim bir tane doğrumuz, onların bin tane yalanını tuzla buz ediyor. Doğrunun gücü bu çünkü. Bundan son derece çekiniyorlar. İkincisi, güçlü bir iktidar olsa muhalefeti konuşturur ama böyle bir cesaretleri yok.”

‘MECLİS’TE GÖREVİNİ EN İYİ YAPAN İKİ MİLLETVEKİLİ BİZİZ’

Baş öte yandan TİP’in Türkiye’deki hâkim siyasal anlayışın değiştirilmesi için mücadele ettiğini kaydederken, “Muhalefeti de bozan bir siyaset anlayışı var. Biz bunu değiştireceğiz. Siyasetin dışına itilmişleri siyasetin ortasına koyuyoruz. Gençler, kadınlar, işçiler, emekçiler yoksullar… Meclis’te görevini en iyi yapan iki milletvekili biziz. Buna zorunluyuz. Meclis’i halka, halkı Meclis’e taşıyacağız” dedi.

‘İŞÇİNİN SİYASETLE İLGİLENMESİ EKMEĞİNE SAHİP ÇIKMASIDIR’

İşçilerin Türkiye siyasetine doğrudan katılması gerektiğinin altını çizen Erkan Baş, “Siyasiler bir takım cebi dolu, takım elbiseli, kravatlı ve sadece patronlara hizmet ederek hizmet yaptığı zaman, işçilerin evine giren ekmek küçülüyor. İşçinin siyasetle ilgilenmesi ekmeğine sahip çıkmasıdır, çocuğunun geleceğine sahip çıkmasıdır, sağlık hakkına sahip çıkmasıdır” diye konuştu.

‘DEVLETİN SÖYLEDİĞİNE İNANAN YOK’

TÜİK’in açıkladığı işsizlik rakamlarını değerlendiren Erkan Baş, verilerin gerçeklerle bağdaşmadığını belirtirken, “Türkiye öyle garip bir ülke oldu ki devletin söylediği sözlere kimse inanmıyor” dedi.

Baş sözlerine şu şekilde devam etti:

“Biliyorsunuz pandemi döneminde işten çıkarma sözde yasaklandı. Günlük 39 lira para veriyorlar ve siz artık işsiz değilsiniz… ‘Ben 39 liraya yaşayamam’ deyip işten çıkarsanız tazminatınızı patronunuza bırakmak zorunda kalıyorsunuz ve işsiz sayılmıyorsunuz."

"Türkiye öyle garip bir ülke oldu ki devletin söylediği sözlere kimse inanmıyor. Meclis’te de söyledim, Sağlık Bakanına güvenen kimse kalmadı memlekette. Bir insan için bundan daha üzücü bir şey olabilir mi? Kendisi patron olan bir Sağlık Bakanı, sağlığın halkın tamamına ulaşmasını nasıl organize edebilir, yapamaz. Söylediğine inanan bir tane insan kalmadı. TÜİK… Bunların hiçbirini veri olarak kabul eden yok. Her ay işsizlik düşüyor, sanırsın memlekette işsiz insan yok."

‘AKP İŞÇİLERİN SÖMÜRÜLMESİNİN YOLUNU AÇTIĞI İÇİN İKTİDARDA KALDI’

AKP’nin iktidarda olmasının iki nedeni olduğunu söyleyen Baş, “Birincisi uluslararası emperyalist güçler, ikincisi Türkiye’deki büyük sermaye” dedi.

AKP’nin patronlara işçiyi istediği kadar sömürülme hakkı tanıdığını belirten TİP Genel Başkanı şunları kaydetti:

“AKP şunu sağladı; işçiyi emekçiyi istediğin gibi sömürebilirsin, sendikasız, sigortasız, kaçak çalıştırabilirsin… TBMM’de çalışan işçiler bile sendikaya üye olmak istiyorlar, ama korkuyorlar. Yasaların yapıldığı yerde bile işçiler sendikalı olmaya korkuyorlar. AKP işçilerin daha kolay sömürülmesinin yolunu açtığı için iktidarda kaldı.”

‘AKP’NİN AMACI: NOTER MECLİS…’

AKP hükümetinin bütçe tartışmalarını halktan gizlediğini söyleyen Erkan Baş, “Komisyonda aceleyle görüştürüyor, görüşmeler yayınlanmıyor, zaten kimsenin Meclis TV’yi izlediği yok, izlese de akşam kapatılıyor” dedi.

AKP’nin Meclis’i notere dönüştürmeye çalıştığını belirten Baş, “Biz başta buradan karşı çıkıyoruz görüşmelere. Meclis’i noter makamına çevirecekseniz biz bu oyunda yokuz…” ifadesini kullandı.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak’ın “Vergiyi tabana yayacağız” sözünü hatırlatan Baş “Vergiyi zaten sadece tabandan alıyorsun, mesele zenginlerden almak” dedi.

‘SARAY 10 AYDA BAHÇE BAKIMI İÇİN 55 MİLYON LİRA HARCAMIŞ’

TİP Genel Başkanı programda AKP hükümetinin bütçeyi nerelere harcadığını da gözler önüne sererken, Saray’ın bahçe masrafına harcanan parayla, hakları için direnen Ermenekli madencilerin gasp edilen haklarının tamamının ödenebileceğini kaydetti.

Baş şunları söyledi:

“Binlerce işçinin alacakları para 50 milyon lira. Bu para o işçilere verilebilecekken, Saray sadece bahçeleri için 10 ayda 55 milyon harcamış. Bu adalet mi? Cumhurbaşkanı aldığı maaşı 36 kat arttırmış 18 yılda. Türkiye’de Saray’da bir günde harcanan parayla bir stadyum dolusu asgari ücretli bir ay maaş alıyor. Bu para yoksulun emekçinin rızkından ayırıp devlete verdiği vergi.”