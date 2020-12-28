TİP: Hükümet, 500 TL net artış yapıldığını söylüyor ama asgari ücret 13 dolar azaldı
TİP, asgari ücretteki artışı değerlendirdi. Partinin açıklamasında "Hükümet, 500 TL net artış yapıldığını söylüyor ama...Asgari ücret 2019 Aralık’ta 390 dolardı. Bugün 377 dolar. Yani asgari ücret 13 dolar azaldı" denildi.
Asgari ücretin 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklanmasının ardından açıklama yapan Türkiye İşçi Partisi, ''Emekçiler bir kez daha açlığa mahkum edildi. Saray’a harcanan, patronların cebini dolduran bütçe değil, halka bütçe istiyoruz'' dedi.
Türkiye İşçi Partisi (TİP), asgari ücretin belirlenmesinin ardından yaptığı açıklamada, ''Hükümet, 500 TL net artış yapıldığını söylüyor ama asgari ücret 2019 Aralık’ta 390 dolardı. Bugün 377 dolar. Yani asgari ücret 13 dolar azaldı'' tespitine yer verdi.
Açıklamanın tamamı şöyle:
"AÇIKLANAN MEMLEKETİ YOKSULLUĞA MAHKUM ETME ÜCRETİDİR"
Hükümetin 2825 TL olarak açıkladığı net asgari ücret, emekçileri açlığa, memleketi yoksulluğa mahkum etme ücretidir.
Neden mi?
DİSK’in araştırmasına göre Türkiye’de asgari ücretin yüzde 20 üstünde ve altında maaş alan çalışanların sayısı en az 9,7 milyon.
Yani Türkiye’de her iki işçiden biri asgari ücret civarında maaş alıyor!
TÜRK-İŞ’e göre aile için yoksulluk sınırı 8.198 TL. 4 kişilik bir ailede iki asgari ücretlinin maaşı sadece 5.650 TL.
Yani yoksulluk sınırının yüzde 70’i bile değil!
Hükümet asgari ücrette, TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranının üstünde artış yapıldığını iddia ediyor. Oysa bağımsız araştırmacılara göre, gerçek enflasyon oranı TÜİK’in rakamlarının çok üstünde.
TÜİK Eylül enflasyon oranı: 0,97
Bağımsız araştırmacıların (ENAG) hesapladığı Eylül enflasyonu: 3,61
Hükümet, 500 TL net artış yapıldığını söylüyor ama...
"ASGARİ ÜCRET 13 DOLAR AZALDI"
Asgari ücret 2019 Aralık’ta 390 dolardı. Bugün 377 dolar. Yani asgari ücret 13 dolar azaldı!
Hükümet, 500 TL net artış yapıldığını söylüyor ama...
Asgari ücretle 2019 Aralık’ta 7,96 gram altın alınabiliyordu.
Bugün 6,2 gram altın!
Görüyoruz ki 2825 TL asgari ücretle emekçiler bir kez daha açlığa mahkum edildi.
Asgari yaşam değil, insanca yaşam, insanca ücret istiyoruz.
Saray’a harcanan, patronların cebini dolduran bütçe değil, halka bütçe istiyoruz.
İşçilerin iktidarında işçiler, emekçiler hakkı olanı alacak. Asgari yaşama mahkum olmayacak.
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