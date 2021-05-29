TKH: Mafya düzeninden kurtuluşun yolu yeni bir Cumhuriyet

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 13:46

Türkiye Komünist Hareketi’nin (TKH) haftalık basın toplantısı TKH MK Üyesi Kurtuluş Kılçer’in katılımıyla gerçekleşti. TKH YouTube kanalı ve Facebook-Twitter hesaplarından canlı olarak yayınlanan basın toplantısında Kılçer, “Vesayet diyerek Yeni Türkiye diyerek kurdukları başkanlık rejimi, mafya rejiminden ve çete düzeninden başka bir şey değildir!” diyerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu:

“YENİ BİR DÜZEN KURULMALIDIR”

Kılçer organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarına ilişkin şunları kaydetti:

“Evet buradan yüksek sesle söylemek lazım... Vesayet diyerek Yeni Türkiye diyerek kurdukları başkanlık rejimi, mafya rejiminden ve çete düzeninden başka bir şey değildir! O zaman şunu açıkça bir kez daha vurgulamamız gerekiyor. Anayasanın İkinci Maddesi “Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir” diye yazar. Ancak bugün AKP eliyle kurulan rejim, aslında anayasanın açık ihlali olarak anayasanın ikinci maddesini şu şekle dönüşmüştür.

AKP eliyle kurulan başkanlık rejiminde Türkiye Cumhuriyeti, mafyatik, teokratik, yağmacı bir şahsım devletidir. Ülkemizin geldiği yer bundan ibarettir.

Tam da bu yüzden bu düzen, bu çete düzeni, bu yağma düzeni, bu tarikat düzeni ve tek adamı rejimi yıkılmalı, yeni bir düzen kurulmalıdır. Dindar nesil, adil düzen diye iktidara gelip, kapitalizmde yaşanılan çürümeyi maneviyat eksikliğine bağlayarak, yeni Türkiye kurduğu iddiasındaki siyasal İslamcılık, bir mafya liderinin itiraf, iddia ve suçlamalarıyla çökmüştür! 20 yıllık AKP iktidarının bilançosu şudur: Ülkemizi çetelere teslim edilmiştir , tarikatlara teslim edilmiştir, yandaşlara teslim edilmiştir, yağmacı patronlara teslim edilmiştir.

“ERDOĞAN ÜLKEMİZE EMPERYALİSTLERİ AÇIK AÇIK ÇAĞIRMAKTADIR”

Kılçer, Erdoğan’ın emperyalist tekellerle yaptığı toplantıya ilişkin ise şunları söyledi:

Ancak açık ve acı gerçek şudur: Erdoğan ülkemize emperyalistleri açık açık çağırmaktadır. Erdoğan, emperyalist tekellere avuç açmıştır. Bir yandan Filistin davası diyeceksiniz diğer yandan işgalci ve siyonist İsrail yönetimine her türlü desteği veren emperyalist şirketlerin ve tekellerin yöneticileriyle toplantı yapacaksınız. İşte bu, Filistin halkının acıları üzerinden siyaset yapanların ikiyüzlülüğünün ibretlik vesikasıdır.

“SURİYE SEÇİMLERİNİ MEŞRU GÖRÜYORUZ”

Kılçer, Suriye’deki seçimlere ilişkinse şu değerlendirmelerde bulundu:

“Komşu ülke Suriye’de gerçekleşen seçimler, Suriye halkının iradesini bir kez daha ortaya koymuştur. Emperyalist devletlerin manipülasyonuna ve cihatçı çetelerin boykot çağrılarına karşın, Suriye seçimleri yüzde 78 katılımla gerçekleşmiştir.

Suriye seçimlerini meşru görüyoruz! Bu seçim sonuçlarını yok saymak, emperyalistlerin çıkarları doğrultusunda savaş politikasının devamında ısrar anlamına gelecektir.

Suriye’de savaşın bitmesi ve barışın tesis edilmesi, siyasi çözümün zemininin yaratılması için Suriye halkının büyük çoğunluğunun tercih ettiği Esad yönetimi ile görüşülmeli, Suriye’de yanan ateş derhal söndürülmelidir.

Bir kez daha görülmüştür ki, Suriye halkının ezici çoğunluğu, emperyalizmin kuklası olan ve işgalci İsrail’in çıkarları için savaşan cihatçıları tercih etmemiştir.

Bu açık gerçeğin ülkemiz tarafından da görülmesi, Amerikancı ve mezhepçi dış siyasete artık son verilmesi gerekmektedir"