TKH'den biat kültürünü eleştiren sert bir açıklama
Çorum AKP Kadın Kolları Başkanı ve AKP Belediye Meclis üyesi Meryem Demir'in “Allah çocuklarımın ömrünü alsın size versin” sözlerinin ardından Türkiye Komünist Hareketi (TKH), biat kültürünü eleştiren sert bir açıklama yayınladı.
TKH, biat ve kulluk kültürüne hayır diyerek, Çorum AKP Kadın Kolları Başkanı ve AKP Belediye Meclis üyesi Meryem Demir'in “Allah çocuklarımın ömrünü alsın size versin” sözlerini sert bir şekilde eleştiren bir basın açıklamasında bulundu.
Açıklamada Demir'in “Allah çocuklarımın ömrünü alsın size versin” sözlerinin normal karşılanamayacağı belirtilirken, Cumhurbaşkanlığı makamının, Cumhuriyet kurumunun bir makamı olduğu hatırlatılarak Cumhuriyet rejiminde tek adamlığın yeri olmadığı vurgulandı.
Açıklamanın tam metni şu şekildedir;
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