TKP, AKP'nin sakladığı gerçek gündeme dikkat çekti
TKP, yaptığı bir açıklamada AKP'nin gündem değiştirmek için başlattığı davalar ve soruşturmalar zincirine dikkat çekti.
Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) sosyal medya hesabından paylaşılan bir mesajda AKP'nin gündem değiştirmek için başvurduğu yöntemleri hatırlatarak, işsizliğe ve yoksulluğa dikkat çekti.
TKP'nin hesabından paylaşılan mesajda, binlerce bürokratın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kalkan olduğunu savunarak şu mesajı paylaştı:
"Haberlere baktığınızda memleketin en önemli meselesinin "Erdoğan'a hakaret" soruşturma ve davaları olduğunu sanabilirsiniz. İşsizlik, yoksulluk hikaye, binlerce bürokrat Cumhurbaşkanı'na kalkan olmuş hakaretsavar gibi çalışıyor. Halkla alay etmek ise serbest."
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