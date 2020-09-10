TKP'den 100. yıl kutlaması

Türkiye Komunist Partisi(TKP) 100. yaşını kutluyor. Parti 100. yaş kutlamaları kapsamında Galata Köprüsü ve Galata Kulesine pankart astı.

cumhuriyet.com.tr
10 Eylül 2020 Perşembe, 23:20
TKP'den 100. yıl kutlaması
Abone Ol google-news

Türkiye Komunist Partisi(TKP) 100. yaşını kutluyor. Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan TKP 100. yaş kutlamaları kapsamında Galata Köprüsü'ne pankart astı. Pankartta, "Bu düzeni değiştireceğiz. Selam olsun Türkiye’nin aydınlık geleceğine!#TKPYüzYaşında" ifadeleri yer aldı.

Akşam saatlerinde ise, "Güne Galata Köprüsü’nde başladık Galata Kulesi’nde bitiriyoruz. Haramilerin saltanatını yıkacağız! @istanbul_tkp #TKPYüzYaşında" ifadelerinin yer aldığı paylaşımda partinin logosunun Galata Kulesi'ne yansıtıldığı görüntüler paylaşıldı.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler