TKP'den 100. yıl kutlaması
Türkiye Komunist Partisi(TKP) 100. yaşını kutluyor. Parti 100. yaş kutlamaları kapsamında Galata Köprüsü ve Galata Kulesine pankart astı.
Türkiye Komunist Partisi(TKP) 100. yaşını kutluyor. Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan TKP 100. yaş kutlamaları kapsamında Galata Köprüsü'ne pankart astı. Pankartta, "Bu düzeni değiştireceğiz. Selam olsun Türkiye’nin aydınlık geleceğine!#TKPYüzYaşında" ifadeleri yer aldı.
Akşam saatlerinde ise, "Güne Galata Köprüsü’nde başladık Galata Kulesi’nde bitiriyoruz. Haramilerin saltanatını yıkacağız! @istanbul_tkp #TKPYüzYaşında" ifadelerinin yer aldığı paylaşımda partinin logosunun Galata Kulesi'ne yansıtıldığı görüntüler paylaşıldı.
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