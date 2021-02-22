TKP'den Erdoğan, Soylu, Bahçeli ve polisler hakkında suç duyurusu

22 Şubat 2021 Pazartesi, 16:04

Türkiye Komünist Partisi (TKP) AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Boğaziçi’ne destek eylemleri sırasında eyleme katılanlara işkence edip, hakarette ve tehditte bulundukları iddiasıyla polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde TKP adına dilekçeyi teslim eden Avukat Özgür Murat Büyük, adliye önünde yaptığı açıklamada, "Bu ülkede hiç kimse ilerici gençliğe, bu ülkenin onurlu insanlarına hakaret edemez, onları tehdit edemez, hedef gösteremez, terörle suçlayamaz. İlgililerin ceza alması için mücadele edeceğiz, boyun eğmeyeceğiz" dedi.

Büyük'ün ardından söz alan, Boğaziçi eylemleri sırasında gözaltına alınan gençlerden Eray Türkdoğan ise şunları söyledi:

"Bu ülkenin gençleri olarak, gerici ve piyasacı müdahalelere, şiddete ve zorbalığa karşı çıkmak için Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmamıza gerek yok. O gün orada ülkesini seven biri olarak bulundum ve herkesin bildiği gibi o gün şiddete, hakarete, tehdide maruz kalan binlerce öğrenciden biri oldum. Türkiye'nin sığdırılmaya çalışıldığı kalıbı yakından hissettim ama bu kalıba sığmayacağımızı, hukuksuzluğa alışmayacağımızı göstermeliyiz. Bu yüzden Boğaziçi Üniversitesi'nde mücadele devam ederken biz de burada bir hukuk mücadelesine girişiyoruz.

Onlar istedikleri kadar normalleştirmeye çalışsınlar, biz ülkenin dinsel söylemlerle yönetilmesine, eğitime yapılan gerici müdahalelere, işçilerin hak gaspına maruz kalmasına alışmayacağız. Biz bu ülkenin gençleri olarak umudu ve geleceği temsil ediyoruz. Biz emekçiler için hiçbir şey vadetmeyen bu düzeni hep birlikte yıkacağız ve insanca, eşit ve özgür yaşayacağımız bir ülkeyi birlikte kuracağız."

Son olarak söz alan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi İdil Birbilen de Boğaziçi'nde mücadeleye devam edeceklerini ve hukuksuz işletilen bu sürece boyun eğmeyeceklerini belirtti.