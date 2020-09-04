Tokat'ta 65 yaş ve üstü yurttaşlara kısıtlama
Tokat'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstü yurttaşlara, 7 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere sabah 10.00 ile 18.00 dışındaki saatler arasında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.
Tokat Valisi Ozan Balcı başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla ilgili bazı kararlar aldı. Karar, Tokat Valiliği sosyal medya hesaplarından yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. Açıklama kapsamında salgının yayılımını önlemek ve riski azaltmak amacıyla il genelinde 7 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere 65 yaş ve üzeri kişilerin sabah 10.00 ile 18.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarının kısıtlandığı duyuruldu. Uygulamadan, kamu kuruluşları, özel işyeri sahibi ve çalışanları ile tarım faaliyetlerinde bulunanlar muaf tutuldu.
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