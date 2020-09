Tom Hardy, yeni James Bond olabilir mi?

20 Eylül 2020 Pazar, 13:20

Pek çok film ve dizi koronavirüs pandemisi nedeniyle vizyona giriş ve yayımlanma tarihlerini güncelledi ve bu James Bond filmi için de geçerli olabilir.

Ancak yine film 2020 içinde seyircileriyle buluşacak gibi görünüyor ve Ölmek İçin Zaman Yok’la birlikte James Bond’u canlandırdığı 5 filmin ardından 52 yaşındaki Daniel Craig silahını asacak ve emekli olacak.

Ancak film sektörünün en çok iş yapan serilerinden biri olan James Bond filmlerinde smokini giyecek aktörün kim olacağına dair net bir bilgi yok ve spekülasyonlar şimdiden başladı.

We Got This Covered'ın haberine göre yeni James Bond aktörü çoktan bulundu ve onun Tom Hardy olacağı tahmin ediliyor.

Koronavirüs pandemisi olmasaydı haberin Kasım’da duyurulacağı ancak şartların değişmesiyle bunun Aralık’a ya da 2021’nin başlarına sarkacağı belirtildi.

Mad Max: Fury Road, Venom: Zehirli Öfke (Venom), Başlangıç (Inception) gibi yapımlarda yer alan sevilen oyuncunun James Bond rolüyle anılması pek çok hayranını da heyecanlandırdı.

Bir dizi James Bond filmiyle beyaz perdede izleyicilerle buluşan Pierce Brosnan daha önce yaptığı açıklamada yeni James Bond olarak Tom Hardy’i görmek istediğini açıklamıştı. Brosnan açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

Bence Tom Hardy iyi bir Bond olacaktır. Onu bu rolü oynarken görmeyi çok isterim. Filme biraz kıvraklık katacak bir aktöre ihtiyacınız var, Bond’u Bond yapan budur.

Kaynak: Independent Türkçe