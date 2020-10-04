Toprakları işgal edilen Azerbaycan’ın, Minsk Grubu’na güveni kalmadı: '30 yıl daha beklemeyiz'

04 Ekim 2020 Pazar, 06:00

Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ’da geçen pazar günü Bakû ve Erivan güçleri arasında başlayan çatışmalar dün şiddetini artırarak sürdü. Azerbaycan, Ermenistan’ın Azeri topraklarına saldırı düzenlediğini duyurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, “Ermeni güçlerinin Terter, Goranbay, Ağdam ve Ağcabedi şehirlerinin bazı mahallelerine topçu atışıyla saldırıya geçtiğini” ifade etti.

‘BAYRAK DİKİLDİ’

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise işgal altındaki Madagiz yerleşim birimine Azerbaycan bayrağı dikildiğini açıkladı. Aliyev, Twitter hesabından “Bugün Madagiz’de Azerbaycan bayrağı dikildi. Madagiz bizimdir. Karabağ Azerbaycan’dır” paylaşımında bulundu. Aliyev, Madagiz’in adını Sugovuşan olarak değiştirdiğini açıkladı. Aliyev daha sonra yaptığı paylaşımda da “Azerbaycan ordusu Terter ilinin Talış, Cebrail ilinin Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şeybey ve Kuycak, Fuzuli ilinin Aşağı Abdurrahmanlı köylerini kurtarmıştır” dedi. Azerbaycan ordusunun, ülke topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda önceki gün Ağdere ilinin Madagiz kasabası çevresindeki stratejik tepelerde kontrol sağlanmıştı. Ermenistan’dan ise Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’a kapsamlı bir taarruz başlattığı açıklaması geldi. Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ’ın kuzey ve güney kısımlarında sert çatışmaların devam ettiği bildirildi.

Öte yandan, AFP’nin haberine göre Dağlık Karabağ’daki çatışmalar sırasında bir havan topu sınırdaki İran köylerine isabet etti. Tahran hükümetinden, “Çatışmanın herhangi bir tarafından ülkemiz topraklarına yapılacak ihlale kabul gösterilmeyecektir. Tarafları gerekli önlemleri almaları konusunda ciddi olarak uyarıyoruz” çıkışı yükseldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, sivillere yönelik saldırılardan kaçınılması ve müzakerelerin başlamasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü. Macron, Minsk Grubu içinde müzakereleri yeniden başlatmak için yeni bir yöntem önerdiğini söyledi. Aliyev ise El Cezire kanalına verdiği demeçte çözüm sürecini yürüten Minsk Grubu’nun 28 yıldır hiçbir sonuç elde edemediğini ifade ederek “Biz, durun, çalışacağız, müzakere yürüteceğiz, yardım edeceğiz gibi beyanları dinleyecek durumda değiliz. Bunları defalarca duyduk. 30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok. Sorun şimdi çözülmelidir” diye konuştu.

Bakû ve Ankara’nın yalanladığı “yabancı savaşçı” iddiaları ise dün de gündemdeydi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise Türkiye’ye verdikleri askeri teçhizatın Dağlık Karabağ’a sevk edildiğine dair iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.