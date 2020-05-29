Traktörden düşüp, şafta takılan çocuk yaşamını yitirdi
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde, dedesinin kullandığı traktörden düşerek, şafta takılan Doğukan Bacak (3) hayatını kaybetti.
Olay,
ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Akçakıl köyünde meydana geldi. Ali Osman Aydın
(54), torunu Doğukan Bacak'ı da bindirdiği traktöre bağladığı makineyle bağları
ilaçlamaya başladı. Çamurluğun üzerinde oturan Doğukan, iddiaya göre, dengesini
kaybedip, traktörün arkasına düşerek, şafta takıldı. Ali Osman
Aydın'ın haber vermesiyle sağlık ekibi bölgeye geldi. Sağlık görevlileri,
yaptığı kontrolde, Doğukan Bacak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerine
gelen Ulaş- Nuray Bacak çifti ve dede Ali Osman Aydın, acı haber üzerine
fenalaştı. Sağlık ekibi, aileye hemen müdahale etti.
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