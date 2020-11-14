Trump ABD seçimden sonra ilk kez kamera karşısında: Sözleri yenilgiyi kabul etti şeklinde yorumlandı
ABD’de başkanlık seçimlerinin ardından resmi olmayan sonuçlara göre kaybeden Cumhuriyetçi aday Donald Trump kameralar karşısına geçti. Ana gündemi Covid-19 olan Trump’ın “Bir daha kapanmaya gitmeyeceğiz. Bu yönetim kapanmaya gitmeyecek. Gelecekte ne olur, hangi yönetimin olacağını kim bilir?” ifadeleri kaybettiğinin ilanı şeklinde yorumlandı.
Demokrat aday Joe Biden’ın ABD başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından Donald Trump itirazlarını sürdürdü. Seçim sonuçlarının resmi olmayan rakamlara göre belli olmasının ardından Trump ilk kez basın mensuplarıyla buluştu. Kameralar karşısına geçen Donald Trump’ın ana gündeminin koronavirüs salgını oluştururken seçimle ilgili mesajlarda verdi.
KONUŞMALARINDA GELECEK VURGUSU
Salgının yayılmasıyla vaka sayılarındaki artışa karşı alınabilecek önlemlerden bahseden Trump, “Bir daha kapanmaya gitmeyeceğiz. Bu yönetim kapanmaya gitmeyecek. Gelecekte ne olur, hangi yönetimin olacağını kim bilir? Sanırım bunu zaman söyleyecek. Ama şunu söyleyebilirim ki bu yönetim kapanmaya gitmeyecek” dedi. Sözcü’de yer alan habere göre, Trump’ın ifadeleri ABD medyasında seçimleri kaybettiğini ilk kez itiraf ettiği şeklinde yorumlandı. Trump’ın ifadelerindeki gelecek vurgusu ise en büyük gösterge olarak yorumlandı.
AŞI İÇİN TARİH VERDİ
Trump aşıyla ilgili de konuşurken, aralık ayı itibarıyla 20 milyon aşının yaşlılar ve sağlık çalışanları için hazır olacağını öne sürdü.
2021’in Nisan ayında nüfusun büyük bölümüne yetecek kadar aşının ellerinde olacağını söyleyen Trump, sık sık polemik yaşadığı New York Valisi Cuomo için ayrı bir parantez açtı. Trump, “Bizden gelecek aşılara güvenmiyor. Bu sebeple Vali Cuomo isteyip istemediğini bize bildirmeli, yoksa vatandaşlarına aşıyı vermeyecek bir eyalete aşı gönderemeyiz” dedi.
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