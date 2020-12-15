Trump duyurdu: Adelet Bakanı Barr istifa etti
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı Bill Barr'ın görevinden ayrılacağını duyurdu. Paylaşımında, Barr’ın istifa mektubunu da yer verdi.
Trump, Adalet Bakanı Barr'ın 23 Aralık'ta görevinden ayrılacağını ve bu göreve, vekaleten Adalet Bakanı Yardımcısı Jeff Rosen'ın geleceğini duyurdu.
Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘Barr ile bugün Beyaz Saray'da bir toplantı yaptığını belirterek, ikisinin iyi bir ilişkisi olduğunu ve Barr'ın "çok iyi iş" çıkardığını’ belirtti.
Barr'ın yazdığı istifa mektubuna da mesajında yer veren Trump, "Mektuba göre Barr, tatil günlerini ailesi ile geçirmek için Noel'den önce görevinden ayrılacak. Önemli bir kişi olan Adalet Bakan Yardımcısı Jeff Rosen, Adalet Bakanı vekili olacak" ifadelerini kullandı.
HUNTER BIDEN NEDENİYLE ELEŞTİRİYORDU
ABD Başkanı Donald Trump uzun süredir Barr'ı, Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Çin ve Ukrayna ile ilişkileri ile ilgili soruşturmayı 3 Kasım'daki seçimlerden önce açmamasından dolayı eleştiriyordu.
Ayrıca Trump, Barr'ın "seçimlerde hile yok" minvalindeki açıklamalarını da sert bir dille eleştirmiş ve Barr'ın kendilerine destek olmadığını öne sürmüştü.
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