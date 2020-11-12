Trump pes etmiyor ve giderek bahsi artırıyor: 73 milyon oy aldım!
Resmi olmayan rakamlara göre, Demokratların adayı Joe Biden karşısında seçimi kaybeden eski ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden iddialarını dillendirmeye devam ediyor...
Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, 8 Kasım'da Twitter'dan paylaştığı bir iletisinde, "Gözlemciler sayım odalarına kabul edilmedi. 71 milyon yasal oyla seçimi kazandım. Milyonlarca oy pusulası, posta yoluyla, bunu asla talep etmemiş insanlara gönderdildi" ifadelerine yer vermişti.
Trump, bugün Twitter'dan paylaştığı bir başka iletide, yukarıdaki mesajı alıntılayarak "Şu anda 73 milyon" oy mesajını paylaştı. Bu durum sosyal medyada, "Trump, bahsi artırdı" yorumlarına neden oldu.
Twitter ise yayınlanmasından bir kaç dakika sonra söz konusu iletinin altına "Seçim sahtekarlığıyla ilgili bu iddia tartışmalıdır" notu düştü.
İşte, o ileti:
Now 73,000,000 Votes! https://t.co/VSNfdzoFkK— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2020
'MAIL-IN BALLOT' POSTA YOLUYLA GÖNDERİLEN OY PUSULASI NEDİR?
Washington, Oregon, Colorado, Utah ve Hawaii eyaletlerinde kayıtlı seçmenler oylarını genellikle, "posta yoluyla gönderilen oy pusulaları" ile kullanıyor. Söz konusu seçmenler, seçim gününden önce adreslerine gönderilen oy pusulalarını teslim alıyor ve seçim günü ise belirli bir saate kadar resmi oy merkezleri veya güvenli bir posta kutusuna, üzerinde işlem yaptıkları pusulaları bırakarak oylarını kullanıyorlar.
En Çok Okunan Haberler
- Albayrak cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyor
- Erdoğan ve Melih Gökçek'in dikkat çeken buluşması
- Gözaltına alınan eski bakan serbest bırakıldı
- AKP'yi ve Erdoğan'ı eleştiren yurttaş tutuklandı
- ‘Berat Bey’ gitti, peki adamları ne olacak?
- Merkez Bankası'ndan açıklama
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs kısıtlamaları!
- İşçiye yeni yük yolda
- Türk gözlemciler Dağlık Karabağ’a girmeyecek
- Biden'ın aldığı kritik eyalette oylar yeniden sayılacak
Video Haberler
- Beyoğlu'nda insanlık ölmemiş dedirten davranış
- Zeytinburnu'nda banka şubesine sopalı saldırı kamerada
- Beyoğlu'nda şüpheli ölüm! Korkunç an kamerada
- Sakarya'da insanlık ölmüş dedirten olay!
- İnce'nin 'Tele1’e neden çıkamıyorum' sözlerine yanıt
- Berat Albayrak'a ağır gönderme
- Havai fişek fabrikasındaki facianın görüntüleri
- Taksim'deki yasaktan bihaber olanlara ceza yağdı!
- Büyükçekmece'de korkunç olay!
- Metropoll Araştırma'dan Berat Albayrak yorumu
En Çok Okunan Haberler
- Albayrak cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyor
- Erdoğan ve Melih Gökçek'in dikkat çeken buluşması
- Gözaltına alınan eski bakan serbest bırakıldı
- AKP'yi ve Erdoğan'ı eleştiren yurttaş tutuklandı
- ‘Berat Bey’ gitti, peki adamları ne olacak?
- Merkez Bankası'ndan açıklama
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs kısıtlamaları!
- İşçiye yeni yük yolda
- Türk gözlemciler Dağlık Karabağ’a girmeyecek
- Biden'ın aldığı kritik eyalette oylar yeniden sayılacak