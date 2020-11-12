Trump pes etmiyor ve giderek bahsi artırıyor: 73 milyon oy aldım!

12 Kasım 2020 Perşembe, 17:33

Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, 8 Kasım'da Twitter'dan paylaştığı bir iletisinde, "Gözlemciler sayım odalarına kabul edilmedi. 71 milyon yasal oyla seçimi kazandım. Milyonlarca oy pusulası, posta yoluyla, bunu asla talep etmemiş insanlara gönderdildi" ifadelerine yer vermişti.

Trump, bugün Twitter'dan paylaştığı bir başka iletide, yukarıdaki mesajı alıntılayarak "Şu anda 73 milyon" oy mesajını paylaştı. Bu durum sosyal medyada, "Trump, bahsi artırdı" yorumlarına neden oldu.

Twitter ise yayınlanmasından bir kaç dakika sonra söz konusu iletinin altına "Seçim sahtekarlığıyla ilgili bu iddia tartışmalıdır" notu düştü.

İşte, o ileti:

'MAIL-IN BALLOT' POSTA YOLUYLA GÖNDERİLEN OY PUSULASI NEDİR?

Washington, Oregon, Colorado, Utah ve Hawaii eyaletlerinde kayıtlı seçmenler oylarını genellikle, "posta yoluyla gönderilen oy pusulaları" ile kullanıyor. Söz konusu seçmenler, seçim gününden önce adreslerine gönderilen oy pusulalarını teslim alıyor ve seçim günü ise belirli bir saate kadar resmi oy merkezleri veya güvenli bir posta kutusuna, üzerinde işlem yaptıkları pusulaları bırakarak oylarını kullanıyorlar.