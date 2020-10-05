Trump taburcu olacağını açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Walter Reed Tıp Merkezi’nden taburcu olacağını açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyuran ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından bugün taburcu olacağını duyurdu.
Trump, “Bugün saat 18:30'da harika Walter Reed Tıp Merkezi'nden ayrılacağım. Gerçekten iyi hissediyorum. Covid'den korkmayın. Hayatınıza hakim olmasına izin vermeyin. Trump Yönetimi altında gerçekten harika ilaçlar ve bilgiler geliştirdik. 20 yıl öncesinden daha iyi hissediyorum” ifadelerini kullandı.
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