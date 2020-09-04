"Trump tekrar seçilirse ABD NATO'dan çıkabilir"

04 Eylül 2020 Cuma, 13:35

ABD Başkanı Donald Trump, görevde olduğu 4 yıllık süre içerisinde pek çok kez ve alenen, Avrupa Birliği ülkelerinden NATO için daha fazla bütçe ayırmalarını talep etti.

NATO müttefikleriyle yapılan özel görüşmelere aşina olan yetkililere göre ise Trump, daha da ileri giderek, ABD'nin 71 yıllık askeri ittifaktan tamamen çekilmesini gündeme getirdi.

Michael Crowley'in NY Times'ta yayınlanan makalesine göre Trump, kasım ayında ikinci kez seçilmesi halinde bu şansı yakalayabilir.

"PUTİN'İN ZAFERİ OLUR"

Trump yönetiminde görev yapmış eski üst düzey ulusal güvenlik yetkilileri, Washington yönetimi ve Avrupa genelinde, bu meseleden kaynaklı tedirginlik olduğunu doğruladı.

Crowley'in değerlendirmesine göre, "Yeniden seçimle cesaretlendirilen ve potansiyel olarak 'deneyimsiz bir ikinci dönem ulusal güvenlik ekibi' tarafından çevrelenmiş olan Trump, nihayet ABD’nin NATO üyeliğini baltalamak, hatta sona erdirmek için harekete geçebilir.

Yetkililer, bunun gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak sonucun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için büyük bir zafer olacağını düşünüyor.

"BÜYÜK SÜRPRİZ EKİM AYINDA"

Trump'ın, 2018'den bu yana ABD'yi NATO'dan çekmeye ilgi duyduğu biliniyor, ancak kasım ayında yapılacak ABD seçimleri öncesinde bu durum daha belirgin hale geldi.

Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı John R. Bolton, yayınladığı, tartışmalar yaratan son kitabında, başkanın defalarca ittifaktan ayrılmak istediğini belirtti.

Bolton, geçen ay bir İspanyol gazetesine verdiği demeçte, Trump'ın ekim ayında, ikinci dönemde ittifaktan ayrılma niyetini açıklayacak olduğu bir süpriz planladığını öne sürdü.

Bu hafta, New York Times muhabiri Michael S. Schmidt tarafından yayınlanan bir başka kitapta, Trump'ın emekli denizci general John F. Kelly ve diğerlerine bu yönde bir fikri olduğunu söylediği iddia edildi. Kelly, açıklamaları doğruladı.