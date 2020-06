Trump Washington Belediye Başkanı Bowser'ı hedef aldı

Siyah Amerikalı George Floyd'un polis şiddetiyle ölümüne yönelik protestolarda tansiyonun düştüğü Washington DC'de Belediye Başkanı Muriel Bowser ve ABD Başkanı Trump arasında gerilim tırmanıyor.

Bowser'ın yaptığı açıklamalarda, kentte Ulusal Muhafızları ve diğer askeri birlikleri istemediğini söylemesi, Trump karşıtı söylemleri ve Beyaz Saray'ın karşısındaki yola "Black Lives Matter" (Siyahların Hayatı Değerlidir) yazdırmasının ardından Trump'tan tepki geldi.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bowser, fena halde beceriksiz ve hiçbir şekilde Washington DC gibi önemli bir şehri yönetecek kadar yetkin değil. Ulusal Muhafızlar sahaya inmeseydi, Bowser Minneapolis Belediye Başkanı'ndan daha iyi iş çıkaramazdı" ifadeleriyle Bowser'ı hedef aldı.

Ulusal Muhafızların, Washington DC'deki gösterilerde son günlerde "büyük utançların" önüne geçtiğini iddia eden Trump, Bowser'ı "Bowser, Ulusal Muhafızlara iyi davranmazsa, biz daha farklı bir grup getiririz" diyerek tehdit etti.

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, Başkan Donald Trump'a kentteki askeri birlikleri çekmesi için mektup yollarken, Beyaz Saray'a çıkan 16'ncı caddenin ortasına da büyük harflerle "Siyahların Hayatı Önemli" sloganını yazdırdı.

Fotoğraf: Reuters

Bowser, Minnesota eyaletinde gözaltına alınırken hayatını kaybeden George Floyd için düzenlenen protestoların merkezi haline gelen 16'ncı caddeye yazılan yazının görüntülerini, Twitter hesabından paylaşırken caddenin Beyaz Saray'a yakın kesitine "Siyahların Hayatı Önemli Meydanı" adını verdiğini açıkladı.

It has been a long time coming, but I know. I know—change will come. pic.twitter.com/oBRVbtTruY