Trump'ın Covid'le mücadele süreci 'açıklanandan çok daha sancılı' geçmiş
New York Times'ta yayınlanan bir habere göre, ABD eski Başkanı Donald Trump'ın koronavirüsle mücadele süreci açıklanandan çok daha sancılı geçti.
New York Times'ın, Trump'a yakın kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, hastalıkla beraber eski başkanın kanındaki oksijen seviyesinin oldukça gerilediği öne sürüldü.
Öyle ki, 90'ın üstü kandaki oksijen seviyesi için normal kabul edilirken, Trump'ın kan değerleri 80 seviyesine gerilemişti.
Habere göre, Trump'ın akciğerinde sızıntılar olduğu ve oksijen cihazına bağlanma ihtimalinin de göz önünde bulundurulduğu iddia edildi. Haberde ayrıca, Trump'ın ilk başta hastaneye gitmek istemediği, fakat Amerikan Gizli Servisi'nin ona yardımcı olacağı belirtilince hastaneye götürülmeyi kabul ettiği bildirildi.
Donald Trump'ın doktoru Sean P. Conley, "Hastalığın seyrini değiştirebilecek hiçbir bilgiyi paylaşmak istemedim. Bu sebeple sanki bir şeyler saklıyormuşum gibi anlaşıldı. Fakat böyle bir durum söz konusu değildi" dedi.
Eski başkan Donald Trump, 2020 yılının Ekim ayında kendisi ve eşi Melania Trump'ın koronavirüs testlerinin pozitif olduğunu açıklamıştı. Donald Trump, sonrasında tedavi amacıyla Walter Reed Askeri Hastanesi'ne yatırıldığını kabul etmişti.
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