Trump'ın oğlu kitap yazdı başlıktaki hata alay konusu oldu!
Donald Trump'ın oğlu, Donald Trump Jr., babasının en büyük rakibi Demokrat aday Joe Biden ile ilgili bir kitap kaleme aldı, ancak başlıkta yanlış kullanılan bir kesme işareti sonrası alay konusu oldu.
Donald Trump Jr.'ın yeni kitabı, "Liberal Ayrıcalık" Ağustos ayında "Joe Biden ve Demokratın Savunulamazı Savunması" (Liberal Privilege, Joe Biden and the Democrat’s Defense of the Indefensible) alt başlığıyla okurlarla buluştu.
Guardian'ın haberine göre, Donald Trump Jr., ve kitabı gözden geçiren editörler, kesme işaretinin temel kurallarından birini unuttu.
Bağlama göre, kitabın adının, "Joe Biden ve Demokrat(lar)ın Savunulamazı Savunması" (Liberal Privilege, Joe Biden and the Democrats Defense of the Indefensible) olması gerekiyordu. Zira kitabın, yalnızca Demokrat siyasetçi Joe Biden'a değil, genel manada Demokratik Parti siyasetine eleştiri getirdiği biliniyor.
Oysa kitabın kapağındaki kesme işaretinin kullanımı, tek bir Demokrattan bahsedildiği izlenimi yaratıyor ve çoğul manada Demokratları niteleyebilmesi için kesme işaretinin bir sağa kaydırılması gerekiyor.
HİLELİ SATIŞ
Donald Trump Jr.'ın önceki kitabı olan Tetiklenen (Triggered), New York Times en çok satanlar listesinde birinci sıraya kadar yükseldi, ancak satışların daha sonra Cumhuriyetçi Ulusal Komite'den toplu siparişler ile artırıldığı ortaya çıktı.
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