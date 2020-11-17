Trump'la ilgili flaş iddia: Koltuğunu korumak için savaş çıkaracaktı!

17 Kasım 2020 Salı, 10:41

ABD’de 3 Kasım’daki Başkanlık seçimlerini kaybeden Donald Trump’ın her hamlesi yakından takip edilmeye devam ediyor. Seçimlerin hileli ve asıl kazananın kendisini olduğunu iddia eden Trump’ın Beyaz Saray’dan nasıl çıkacağı merak konusu.

Trump’ın yenilgiyi sükûnet içinde kabul edip görevi devretmesi şu an için uzak bir ihtimal olarak görülürken, giderayak neredeyse savaş çıkaracağı öne sürüldü.

ABD merkezi Wall Street Journal’ın (WSJ) haberine göre geçtiğimiz perşembe günü Oval Ofis’te çok kritik bir toplantı gerçekleştirildi. Söz konusu toplantıda Başkan Yardımcısı Mike Pence, Genelkurmay Başkanı Mark Milley ve Savunma Bakanı vekili Christopher Miller yer aldı.

‘SONUÇLARI HERKES İÇİN KÖTÜ OLUR’

Toplantıda Trump’ın yaptırım üstüne yaptırım uyguladığı ‘İran’ı vurma’ planlarını anlattığı öğrenildi. Trump’ın buna gerekçe olarak Tahran yönetiminin nükleer anlaşmaya uymayan hamlelerini gösterdiği belirtildi. Ancak gazeteye konuşan ismini vermeyen kaynaklar, İran’la yaşanacak bir çatışmanın buna karışacak herkes için kötü sonuçlar doğuracağını, Afganistan ve Irak’ta savaşı bitirmek için uğraşan Başkan Trump’ın daha büyük gerilimlere yol açmamak için ikna edildiğini savundu.

KOLTUĞU BIRAKSA DA TAKİP EDER

Sözcü'de yer alan haber göre Pence, Milley ve Miller, İran’a yapılacak askeri bir operasyonun ciddi sonuçları olacağını, bunun Trump görevi bıraksa da politik olarak kendisini takip edebileceğini de ABD Başkanı’na anlattı. ABD Başkanı Donald Trump, ülkesi ve İran arasında yapılan nükleer anlaşmadan Tahran yönetiminin gereklilikleri sağlamadığını iddia ederek 2018 yılında çıkma kararı almış ve birbiri üzerine yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

URANYUM 12 KAT ARTTI

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’na (IAEA) göre, İran’ın o tarihten bu yana zenginleştirilmiş uranyum seviyesi 2015 anlaşmasının izin verdiğinin 12 katına çıktı.

IAEA’nın raporuna göre İran’da bulunan zenginleştirilmiş uranyum miktarı 2 bin 443 kiloya ulaştı. Anlaşma çerçevesinde İran’ın bulundurabileceği miktar ise yalnızca 203 kiloydu. Brandeis Üniversitesi’nde Orta Doğu çalışmaları yapan Gary Samore, “Silaha dönüştürülebilecek zenginleştirilmiş uranyum miktarını artırdılar fakat bunu kimse fark etmeden yapmalarının imkanı yok” ifadelerini kullandı.

BIDEN ANLAŞMAYA DÖNMEK İSTİYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın giderayak zora sokmak istediği seçilmiş yeni Başkan Joe Biden’la İran konusunda görüş ayrılıkları dikkat çekiyor. Biden, 2015 anlaşmasını yeniden tanıma taraftarı olarak bilinirken, Tahran yönetimiyle anlaşarak nükleer faaliyetleri kontrol altına almak istiyor.