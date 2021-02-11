TSB verilerine göre yatırımcıların yeni gözdesi sigorta şubeliği

11 Şubat 2021 Perşembe, 10:23

Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre 2020 yılında sigorta sektöründeki toplam prim üretimi bir önceki yıla göre yüzde 19,3 artarak 82 milyar 575 milyon TL’ye ulaştı.

Toplam prim üretimindeki en büyük pay sahibi yüzde 30 ile kara araçları sorumluluk branşı olurken onu yüzde 28,71 ile trafik-yeşil kart, yüzde 15,76 ile kara araçları ve kasko, yüzde 15,53 ile yangın ve doğal afetler ve yüzde 14,81 ile hastalık sağlık branşları takip etti.

Bu tablo, yatırımcıların rotasını da acentelere nazaran birçok fırsatı barındıran sigorta şubeliğine çevirdi. Türkiye’de 4 bin 500’ü İstanbul’da olmak üzere toplam sayısı 16 bini aşan sigorta acentelerinin, şube modeliyle önümüzdeki süreçte daha da artması bekleniyor.

"ŞUBE MODELİYLE 20 SİGORTA ŞİRKETİNİN ACENTESİ OLUNABİLİYOR"

Sigorta sektöründe öne çıkan yatırım alanlarına da değinen Abdurrahman Köse, "Son dönemlerde sigorta sektöründeki yatırımcıların ve bu sektörde girişimci olmak isteyenlerin bir nevi franchise olarak da konumlandırabileceğimiz sigorta şubeliğine yöneldiğini görüyoruz. Bir sigorta şirketinin acentesi olmak için minimum 50 bin TL teminat tutarı ve 22 bin 500 TL'lik kuruluş masrafının yanı sıra oluşturulan her poliçeden de yüzde 22 vergi kesintisi uygulanıyor. Ancak sigorta şubeliği modelinde herhangi bir teminat tutarı olmadan, vergi kesintisi yaşanmadan 20 şirketin acentesi olunabiliyor. Sigorta şubeliği güçlü ve güvenilir şirketlerin daha fazla lokasyonda daha fazla kişinin ihtiyacını karşılamasına odaklanılıyor. Öte yandan Sigorta Gross olarak şubelerimize herhangi bir zorunlu hedef dayatması yapmıyor, yazılım, dijital reklam ve sigorta eğitimi destekleri sağlıyoruz" diye konuştu.



