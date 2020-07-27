TSK'den dikkat çeken Atatürk paylaşımı: Ali Erbaş'a tepki mi?

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 13:22

Sadece milli bayramlarda Atatürk ile ilgili paylaşımlar yapan TSK, bu kez rutinin dışına çıkarak Anıtkabir'den fotoğraf paylaştı. Paylaşımın, Ayasofya'daki "Atatürk'e lanet hutbesiyle" ilgili olup olmadığı ise merak konusu oldu. TSK'nin yaptığı son Atatürk paylaşımı 7 ay öncesinden.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'da kılınan cuma namazında gerçekleştirdiği hutbe konuşmasında cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini vermeden kullandığı ifadeler tepki çekmişti.

Erbaş hutbedeki konuşmasında "Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'yı cami olması için vakfetti. Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar! Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar" ifadelerini kullanarak isim vermeden Atatürk'ü lanetlemişti.

TSK'nin resmi Instagram hesabından bugün Anıtkabir'in fotoğrafı paylaşıldı. Yapılan paylaşımda #Anıtkabir ve #GaziMustafaKemalAtatürk etiketleri kullanıldı.

FACEBOOK VE TWİTTER'DA PAYLAŞILMADI

TSK'nin paylaşımının son günlerde süren Atatürk tartışmalarının ardından Ali Erbaş'ın Ayasofya'da yaptığı konuşmaya gelen tepkilerden sonra yapılmış olması dikkat çekti.

Öte yandan söz konusu fotoğraf TSK'nin Twitter ve Facebook hesabından paylaşılmadı.