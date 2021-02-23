TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Kırımlı sorunları anlattı: Yavaşlama var

23 Şubat 2021 Salı, 06:00

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı, koronavirüs aşılarının az olmasının aşılama hızını yavaşlattığını belirterek “Aşıları hızlı yapmaya başlayınca, aşıların gelmesi de gecikmeye başladı. Geçen hafta Balıkesir, Muğla ve Sivas gibi illerde aşı bitti. Aşılar biten yerlere geliyor ama gelene kadar hastalarımız da biz de bekliyoruz. Geçen hafta perşembe günü hastalarımızla akşam saat 17.00’ye kadar aşı bekledik” dedi.

Kırımlı, ASM’lerdeki bekleme yerlerinin yetersiz olmasının da randevuları azalttığını ve bu sorunların aşılama hızını yavaşlatacağını kaydetti.

Aile sağlığı merkezlerinde aşı kalabalıklarının sürdüğünü belirten Kırımlı, “Yerlerimiz dar olduğu için bu bir sorun oluyor. Dört aile hekiminden birinin ebe ya da hemşiresi yok. O yüzden bazı yerlerde aşılama yapan arkadaşlarımızdan 1 kişiye 40 kişi düşmesi gibi durumlar oldu” dedi. Hastaların randevu alamadığını da belirten Kırımlı, “Randevu almak için bize geliyorlar. Randevusuz geldiği için de aşı yapamıyoruz. İki gün sonra tekrar gel diyoruz. Bunlar hep sorun oluyor” ifadelerini kullandı.

Aşılama hızına ilişkin konuşan Kırımlı, ASM’lerde bekleme alanlarına göre randevu açıldığını belirterek “Bu durumda aşı hızı düşüyor. Bekleme yerlerimiz olsaydı biz aşıları daha hızlı yapabilirdik. Muhtemelen elde aşı da az olduğu için bu hafta aşılama hızı 600 binlerden 400 binlere düşecektir” yorumunu yaptı.