TTB, bir sağlık emekçisinin daha koronavirüsten yaşamını yitirdiğini duyurdu

Türk Tabipler Birliği (TTB), Rize'nin Çayeli ilçesindeki devlet hastanesinde elektrik ve diyaliz makineleri teknisyeni olarak çalışan İsmail Hakkı Sarı'nın tedavi gördüğü koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2020 Perşembe, 21:57
TTB, bir sağlık emekçisinin daha koronavirüsten yaşamını yitirdiğini duyurdu
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TTB'den, Sarı'nın vefatına ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Rize İsakoğlu Çayeli Devlet Hastanesi’nde elektrik ve diyaliz makineleri teknisyeni olarak çalışan İsmail Hakkı Sarı COVID-19 enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti. Ailesine ve tüm sağlık camiasına baş sağlığı dileriz."

TTB yaptığı başka bir paylaşımda da Konya Ereğli Devlet Hastanesi’nde sağlık memuru olarak çalışan Ahmet Averi’nin de koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybettini açıkladı.


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