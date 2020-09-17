TTB, bir sağlık emekçisinin daha koronavirüsten yaşamını yitirdiğini duyurdu

17 Eylül 2020 Perşembe, 21:57

TTB'den, Sarı'nın vefatına ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rize İsakoğlu Çayeli Devlet Hastanesi’nde elektrik ve diyaliz makineleri teknisyeni olarak çalışan İsmail Hakkı Sarı COVID-19 enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti. Ailesine ve tüm sağlık camiasına baş sağlığı dileriz."

TTB yaptığı başka bir paylaşımda da Konya Ereğli Devlet Hastanesi’nde sağlık memuru olarak çalışan Ahmet Averi’nin de koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybettini açıkladı.

