TÜİK’in girdi fiyat endeksi raporuna göre yem fiyatları bir yılda yüzde 25.24 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) “Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi, Aralık 2020” raporu açıklandı. Girdi fiyatları, 2020 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2.72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17.52 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 9.85 artış gösterdi.
Bu kapsamda yıllık en fazla artış yüzde 37.96 ile makine bakım masrafları alt grubunda oldu. Bunu yüzde 27 ile ikamet amaçlı olmayan çiftlik binaları ve yüzde 25.24 ile hayvan yemi izledi. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren alt gruplar ise sırasıyla yüzde 2.07 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 2.83 ile veteriner harcamaları ve yüzde 4.06 ile enerji ve yağlar oldu. En fazla aylık artış da yüzde 4.08 ile makine bakım masrafları alt grubunda oldu.
Alt gruplar itibarıyla, aylık artışta da sıralama aynı oldu. Bir önceki aya göre en fazla artış gösteren yüzde 3.59 hayvan yemi ve yüzde 3.40 bina bakım masrafları oldu. Buna karşılık bir önceki aya göre en az artış gösteren alt gruplar, sırasıyla yüzde 0.37 ile veteriner harcamaları, yüzde 0.49 ile tohum ve dikim materyali olarak gerçekleşti.
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