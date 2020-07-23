Tüm Yerel-Sen Başkanı Güler'den Lozan açıklaması: 'Temel kuruluş senedi Lozan'dır'
Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Tamer Yiğit Güler, Lozan Antlaşması'nın yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti; demokrasi ile taçlanmış, Cumhuriyet ile idare edilen, kadınlara bugünün medeni ve müreffeh ülkelerinden on yıllar önce seçme ve seçilme hakkını tanımış, uygar dünyada bir medeniyet ve demokrasi örneği olan bir ülke ise bunun temeli, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş senedi Lozan'dır" dedi.
Güler, Lozan Antlaşması'nın yıldönümü nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Lozan ile Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşunun müjdelendiğini, Türk milletine karşı yapılan suikastın bozguna uğratıldığını, Türk milletinin kendisine dayatılan karanlığı ve yok oluşu elleri ile paramparça ettiğini ve İstanbul’u işgal eden İngilizlere sığınarak kendi ülkesini terk edenlerin gaflet, delalet ve hatta hıyanetle yarattıkları karanlığın başlarına yıkıldığını belirtti.
Güler, "Türkiye Cumhuriyeti; her türlü eksikliklerine rağmen demokrasi ile taçlanmış, Cumhuriyet ile idare edilen, kadınlara bugünün medeni ve müreffeh ülkelerinden on yıllar önce seçme ve seçilme hakkını tanımış, uygar dünyada bir medeniyet ve demokrasi örneği olan bir ülke ise bunun temeli, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş senedi Lozan'dır" dedi. Güler, şunları kaydetti:
"Türk yurdunu düşman çizmelerinin altında çiğnenmekten kurtaran, aziz Türk milletini esaretten kurtaran, 5 koca yıl işgal altında inleyen İstanbul’u Fatih’ten sonra ikinci kez fetheden eşsiz komutanların, lafla değil kanıyla canıyla bu ülkeyi var eden büyük devlet adamlarının tarihe geçmiş eşsiz bir zaferidir Lozan. Aradan yaklaşık 100 sene geçtikten sonra, aynı karanlık zihniyetin dayattığı istibdad anlayışının, siyasi emellerini 100 sene sonra da hala ve yine müstevlilerin karanlık emelleri ile tevhid edenlerin, Cumhuriyetin ve demokrasinin tüm kazanımlarını; Türk milletinin tırnakları ile kazıyarak var ettiği tüm kamu kurumlarını birer birer yok eden, şehitlerin aziz kanı ile sulanmış vatan topraklarını yabancılara peşkeş çekenlerin karşısına 100 sene sonra bile dikilen bir koca dağdır Lozan. Bu vesile ile Sevr paçavrasını paramparça eden, Türk milletine biçilen esareti söküp atan, bu toprakları vatan yapan başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi, tüm gazilerimizi rahmetle, minnetle, sevgiyle anıyoruz."
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