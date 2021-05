Tunç Soyer: İstanbul Sözleşmesi'nin hükümlerini uygulayacağız

11 Mayıs 2021 Salı, 10:58

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Tunç Soyer, Türkiye’nin ilk imzacı ülke olduğu İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin imzalanmasının 10. yıldönümünde bir açıklama yaptı. Belediye olarak sözleşme hükümlerini uygulayacacaklarını kaydeden Soyer, "İstanbul Sözleşmesi, 1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı vererek cinsiyet eşitliğine öncü olan genç Cumhuriyetin 2011’de pekiştirdiği gurur nişanesidir. Biz bu gurur nişanesini taşımaya kararlıyız" dedi.

"HERKES KADININ GÜCÜNÜ GÖRECEK"

"Gelenek, namus" gibi bahanelerle toplumsal cinsiyet ayrımcılığından beslenen erkeklerin her yıl yüzlerce kadına şiddet uyguladığını vurgulayan Soyer, "Her koşulda cinsiyet eşitliğini savunacağız. Kadın dizini kırıp evinde oturmayacak, istediği terde kahkaha atacak. Dilerse kariyer yapacak, dilerse anne olacak, her şeyi başaracak ve bu zihniyetle kadını hapsetmeye, baskılamaya, yok saymaya çalışan herkes kadının gücünü görecek." ifadesini kullandı. Soyer, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bundan 10 yıl önce tarafı olduğumuz, ancak bugün artık feshedilmiş olan uluslararası İstanbul Sözleşmesi şiddetle mücadelenin önemli bir dayanağıydı ve şiddetle mücadelede uluslararası dayanışmayı da beraberinde getiriyordu. Ülkemizde imzalanmıştı. Türkiye'nin her yerinde şiddet gören kadınları koruyordu. Şiddet uygulayan erkeklere yaptırımlar ve cezalar getiriyor; şiddetle mücadelede devlete, yerel yönetimlere çok önemli görevler yüklüyordu İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak toplumun büyük çoğunluğunun kadınlar için ürettiği basmakalıp rollerin ve tanımların farkındayız. Belediyemizin tüm imkanlarıyla psikolojik ve fiziksel şiddet gören kadınların yanında olazağımızı bir kez daha sizinle paylaşmak istiyorum. "Ya beni bulursa" diyen, "Yaşamak istiyorum" diyen hayatı ve hakları için mücadele eden kadınların sesi olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Şiddetle mücadelede bahanelerin değil hukukun, insan haklarının ve eşitliğin üstün geldiği bir geleceğe el ele kavuşcağız.