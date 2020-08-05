Tunç Soyer'den gözaltına alınan kadınlar için çağrı

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 22:35

"İzmir’de kadınlar yaşam haklarının güvencesi İstanbul Sözleşmesi'ni savunmak için buluştu" diyen Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer ve ilçe belediye başkanları eşlerinin eylemdeki fotoğraflarını paylaşarak destek verdi.

Gözaltına alınan kadınlar için de çağrı yapan Soyer, "Serbest bırakılmasını istiyoruz" dedi.

Soyer'in sosyal medya hesabından yaptığı o açıklama şöyle:

"İzmir’de kadınlar yaşam haklarının güvencesi İstanbul Sözleşmesi'ni savunmak için buluştu. #İstanbulSözleşmesiYaşatır diye haklarını savunan kadınların yanında eşim Neptün Soyer ve ilçe belediye başkan eşleri de yer aldı. Gözaltındaki kadınların serbest bırakılmasını istiyoruz."