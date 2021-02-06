Turgutlu’da huzur operasyonunda aranan 10 kişi yakalandı

06 Şubat 2021 Cumartesi, 08:19

Turgutlu’da, dün 16.00 ile 23.00 saatleri arasında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri destekli 288 personelin katılımıyla huzur operasyonu gerçekleştirildi. Kentin belirli noktalarında 7 saat süreyle gerçekleştirilen denetimlerde hırsızlık, uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmak, güveni kötüye kullanmak, askeri ceza kanununa muhalefet ve imar kirliliğine neden olmak suçlarından haklarında arama kararı olan 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Bu arada 2 şüphelinin üzerinden 4.5 gram esrar ve 8 fişek olarak adlandırılan küçük poşette bonzai ele geçirildi. Trafik uygulamasında 294 araç kontrol edilirken, 50 araç ve sürücüsüne 66 bin 21 TL para cezası uygulandı, 9 araç trafikten men edildi.



Maske denetiminde ise 832 kişi kontrol edildi. 30 kişiye maske takmamaktan, 6 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması ihlalinden işlem yapıldı. İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak yaptığı açıklamada, halkın güveni ve huzuru için bu tür operasyonların aralıklarla devam edeceği belirtti.







