Turizmcilerden, 'Bulgaristan'da yılbaşı eğlence' turları uyarısı: Bu ilanlara itibar etmeyin

22 Aralık 2020 Salı, 09:36

Türkiye'de koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, yılbaşında 31 Aralık-4 Ocak tarihleri arasında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Ayrıca İçişleri Bakanlığı, bazı otel ve konaklama tesislerinin yemekli ve müzikli yılbaşı paketleri satması üzerine valiliklere genelge gönderip, yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında otel ve konaklama tesislerinde kutlama yapılmasına izin verilmemesi ve yemekli, müzikli kutlama ile eğlence programları yapılacağı yönünde kampanya veya reklam faaliyetlerinde bulunmalarını yasakladı.

BULGARİSTAN DA KAPALI

Türkiye'deki koronavirüs kısıtlamalarını fırsat bilen bazı belgesiz tur firmaları, Bulgaristan'da 'yılbaşı tatili' adı altında sosyal medya ve internet üzerinden tur duyurularında bulundu.

'Restoranlar açık, karantina yok, vize yok, gazinolar açık, mağazalar açık' yazılı ilanlarla yapılan duyuruların doğruları yansıtmadığı ortaya çıktı. Bulgaristan, sıkı koronavirüs tedbirleri alarak, yılbaşında eğlence mekanlarının, gazinoların, lokantaların ve eğlence merkezlerinin kapatılmasına karar verdi. Otobüslerle tur düzenlenmesinin yasak olduğu Bulgaristan'da sadece kayak merkezlerindeki otellerin açık olacağı ve bireysel müşterilerin kalabilecekleri tesislerde de sadece lokantaların açık olacağı bildirildi.

'TURLAR KONUSUNDA CİDDİ BİLDİRİMLER ALIYORUZ'

Edirne Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, özellikle Bulgaristan konusunda verilen yılbaşı tur ilanlarının iyi incelemesi gerektiğini söyledi. Pandemi sürecinden dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de turizm açısından etkilendiğini söyleyen Bacıoğlu, internette veya sosyal medyadaki ilanlarla turlar düzenlendiği noktasında ciddi geri bildirimler geliyor. Biliyorsunuz ki özellikle Sağlık Bakanlığı, TURSAB ve Turizm Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu kurallar ve belirlediği genelgeler çerçevesinde seyahat acenteleri faaliyetlerine devam ediyor. Eğer doğru bilgiye dayalı olmayan bir seyahat faaliyeti yapılıyorsa gerek kişiler gerekse de acenteler bununla ilgili ciddi bir sağlık ve yasal sıkıntı yaşanabilir" dedi.

'BULGARİSTAN'A REZERVASYON YAPMIYORUZ'

Bulgaristan'a da rezervasyon yapılmadığını ifade eden turizm acentesi Sahibi Kemal Kılıç, "Şu anda Bulgaristan'da her yerin kapalı olduğunu, turizmcilerin herhangi bir satış yapmadığını, yılbaşı için yapılacak herhangi bir programla ilgili net bir bilgi olmadığını görüyoruz. Şu an için yılbaşı programı yok. Çarşamba günü Bulgaristan hükümetinin alacağı kararlara göre bu iş netlik kazanacak. Biz oradaki partner acentelerimizle görüşerek bu bilgileri alıyoruz. Dolayısıyla şu an net bir bilgi olmadığı için rezervasyon da yapmıyoruz" diye konuştu.