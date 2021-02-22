Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı'ndan ek gösterge isyanı

22 Şubat 2021 Pazartesi, 14:30

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mayıs 2018’de partisinin seçim beyannamesini açıklarken polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri için ek göstergeyi 3600’e çıkaracaklarını söyledi. Erdoğan böylece buradaki adaletsizliğin giderilmiş olacağını belirtti. Bu sürede birçok yasa çıkarılmasına karşın 3600 konusunda adım atılmadı.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, vaadlerin gerçekleşmediğini vurgulayarak Erdoğan'a yaptığı çağrıda, “Sözünün bir an önce gerçekleşmesini beklemekteyiz” dedi.

Ünal, aynı vaadin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın “3600 ek gösterge ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor” denilerek, yinelendiğini vurgulayarak, yaptığı yazılı açıklamada şunlara dikkat çekti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, 24 Haziran 2018 seçim öncesinde 'öğretmen, polis, hemşire ve imamların ek gösterge rakamlarının 3600’e yükseltileceği' sözünün bir an önce gerçekleşmesini beklemekteyiz. Çalışanlarımızın bu beklentileri boşa çıkarılmamalıdır. Emekliliği geldiği halde, 3600 ek göstergeden faydalanabilmek için bekleyen birçok kamu çalışanı bulunmaktadır. Önemli olan ise, yapılacak düzenlemenin bütün kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde ek gösterge rakamlarının yeniden ve adaletli bir şekilde düzenlenmesi olacaktır. Kamu çalışanlarının ümidi boşa çıkarılmamalıdır.

Basına yansıdığı şekliyle;

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "3600 ek göstergeyle ilgili çalışmalarımız, Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili bakanlıklarımızla birlikte devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın burada verdiği bir söz var, inşallah buradaki çalışmalar tamamlandıkça biz de kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz."

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Bakanlıktaki arkadaşlarımız ile Çalışma Bakanlığı'nın 3600 ek gösterge konusundaki çalışmaları devam ediyor. Bunun belirli bir yükü söz konusu. Sağlıklı bir şekilde analiz etme yönünde çaba sarf ediyorlar" diyor.

Türk Diyanet Vakıf-Sen ve Türkiye Kamu-Sen olarak, hazırlanmasına katkıda bulunduğumuz ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda beklemekte olan ve bütün kamu çalışanlarını kapsayan 3600 ek gösterge ile ilgili Kanun teklifinin bir an önce gündeme alınmasını ve yasalaşmasını talep etmekteyiz."