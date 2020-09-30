Türkiye çapındaki barolardan Azerbaycan’a destek: Sevinci sevincimiz kederi kederimizdir

30 Eylül 2020 Çarşamba, 16:37

Ermenistan'ın, 30 yıla yakın süredir işgal altında bulundurduğu Azerbaycan'a ait Dağlık Karabağ bölgesinin tamamını ele geçirmek için gerçekleştirdiği saldırılar sonrası patlak veren çatışmalar giderek tırmanırken, Türkiye'nin dört bir yanından Azerbaycan'a destek mesajları yağmaya devam ediyor.

Türkiye çapında faaliyet yürüten barolar, Azerbaycan Barolar Birliği’ne gönderdikleri mesajlarla, Ermenistan tarafından ortaya konan ve uluslararası toplum tarafından görmezden gelinen işgal ve katliamlara karşı, Azerbaycan’ın meşru davasına desteklerini yineliyor.

Bu çerçevede, Türkiye Barolar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Özbek, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin siyasi sınırları içinde olan, tarihi Azerbaycan toprağı Dağlık Karabağ’da haksız ve hukuka aykırı olarak sürdürülen işgali şiddetle kınadıklarını belirterek, “Karabağ dışındaki Azerbaycan reyonlarında halen sürdürülmekte olan hukuk dışı Ermeni işgali asla kabul edilemez” dedi.

Özbek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"HUKUK DIŞI YÖNTEMLERİ ALIŞKANLIK HALİNE GETİRDİLER"

“Dağlık Karabağ’da ve diğer Azerbaycan reyonlarında Ermeni silahlı güçlerince uygulanan etnik temizlik ve insanlık dışı katliam sonucu milyonlarca sivilin mülkünden edilip, ata topraklarından kovulması tam anlamıyla bir insanlık trajedisidir. Ermeni güçlerinin yakın geçmişte dağlık Karabağ, Hocalı ve diğer işgal bölgelerinde sivil halka uyguladığı katliam ve etnik temizlik, Uluslararası Ceza Mahkemesinin görev ve yetkisine giren suçlar kapsamındadır.”

“Ermenistan’ın, uluslar arası hukukun asla kabul etmediği başka bir ülkenin toprağındaki fiili işgaline son verecek yerde sivil ve askeri hedef gözetmeden yeniden saldırılara başlaması, hukuk dışı yöntemleri alışkanlık haline getirdiğini göstermektedir.”

“DÜNYA ÖLÜ TAKLİDİ YAPMAKTAN VAZGEÇMELİ”

Kütahya Barosu, Azerbaycan Barolar Birliği Başkanı Av. Anar Baghirov’a mesajında, “Bu hukuksuz ve haksız saldırıyı lanetliyor, Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısını şiddetle kınıyoruz. Azerbaycan ve kahraman ordusunun her daim yanındayız. Birleşmiş Milletler kararıyla işgalci olduğu tescil edilmiş Ermenistan'ın, uzun yıldır sivil halkı bombalayarak adeta bir sivil katliamına imza atmasına, Karabağ bölgesinin işgalinden bu yana bölgede yapmış olduğu soykırımlara, baskılara ve zulümlere uzun yıllardır kulak tıkayan dünya artık ölü taklidi yapmaktan vazgeçmelidir” ifadelerini kullandı.

ATATÜRK’TEN ELÇİBEY’E...

Aksaray Barosu ise ulu önderimiz Atatürk’ün “Türk Milleti esaret kabul etmeyen bir millettir” sözüne yer verdiği mesajına, merhum Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebulfeyz Elçibey’in, “Atalarından yadigâr kalan vatan aşkını göğsünde gezdiren Azerbaycan halkıazatlığın ışığına doğru durmadan yürüyecektir. Bu yürüyüşü dünyadaki hiçbir kuvvet durduramayacaktır” sözleriyle devam etti.

Baro Başkanı Av. Ramazan Erhan Toprak’ın imzasının yer aldığı metin, “Bu anlayış ve inançla kardeşimiz Azerbaycan Türklerinin ve Azerbaycan Devletinin haklı mücadelesinde sonuna kadar yanında olduğumuzu, uluslararası alanda yaşanacak hukuksuzluk ve çifte standartların sonuna kadar takipçisi olarak en yüksek perdeden sesimizi yükselteceğimizi saygı ile bildiririz” ifadeleriyle sonlandı.

“YARDIM KAMPANYALARINA ÖNCÜLÜK EDECEĞİZ”

Kastamonu Barosu tarafından Azerbaycan Barolar Birliğine gönderilen mesajda, bir Türk yurdu olan Karabağ’ın demografik yapısının yıllar içinde sürgün ve soykırımlarla Ermenistan lehine dönüştürüldüğü vurgulanırken, yine Ermenistan tarafından bölgede Azerbaycan’a ait sivil ve askeri hedeflere yapılan saldırılar lanetlendi. Mesajda, gerek duyulması halinde, siviller için gerekli tüm insani yardım ve ihtiyaçların giderilmesi adına gerçekleştirilecek kampanyalara öncülük edileceğinin teminatı verildi.

“SEVİNCİ SEVİNCİMİZ, KEDERİ KEDERİMİZDİR”

Ermenistan’a sınır komşusu olan Iğdır’da da, hukukçular en yüksek perdeden tepkilerini dile getirirken, “Topraklarını bütün gücü ve imkanıyla koruyan Azerbaycan devletinin ve halkının yanındayız” diyerek desteklerini sundu. Mesaj Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Azerbaycan’ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir" sözleriyle sonlandırıldı.

Afyon Barosu ise mesajında, “Her zaman hakkın, hukukun yanında yer alan Afyonkarahisar Barosu hukuken sonuna kadar haklı bir mücadelede hukuken ve fiilen Azerbaycan Türkünün yanındadır ve Azerbaycanlı meslektaşlarımız ile dayanışma içindedir” ifadelerine yer verdi.