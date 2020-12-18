Türkiye İdlib'deki 7 askeri gözlem noktasından ayrıldı
Reuters haber ajansının bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde, Türkiye’nin İdlib'te, Suriye hükümetinin kontrolündeki bölgede yer alan 7 gözlem noktasından ayrıldığı öne sürüldü.
Türkiye ile Rusya'nın anlaşma sağladığı, bu kapsamda Suriye hükümetinin kontrolünde yer alan bölgedeki gözlem noktalarını boşalttığı öne sürüldü.
Reuters’ın bir Türk kaynağa dayandırdığı haberinde, TSK’nin Suriye’nin kuzeybatısındaki 7 askeri gözlem noktasını boşaltarak kuvvetlerini yine İdlib'de, Ankara'nın kontrolünde bulunan diğer gözlem noktalarına kaydırıldığı belirtildi.
Türk yetkili, "Gözlem noktalarında bulunan asker sayısının azaltılmadığını, sadece yer değişikliğinin meydana geldiğini" aktardı.
Türkiye, 2018 yılında Suriye hükümet güçleri ile Ankara'nın desteklediği Suriyeli muhalifler arasındaki çatışmaları durdurmak amacıyla devreye sokulan anlaşma kapsamında, İdlib çevresinde 12 gözlem noktası kurdu. Daha sonra ise Morek ve Şir Maghar'da bulunan gözlem noktasından çekildi.
Kaynak: Reuters
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