Türkiye ile Yunanistan arasında casus krizi: İki kişi gözaltında
İsrail merkezli Ynet ve Fransız AFP haber ajansı, Rodos'ta iki Yunan vatandaşının gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltı sebebi ise bu iki kişinin Türkiye adına casusluk yapması.
İsrail’in köklü gazetelerinden Yedioth Ahronot’un internet sitesi ve Fransız haber ajansı AFP, Rodos adasından iki Yunan vatandaşının gözaltına alındığını duyurdu.
Yerel medyaya dayandırılan haberlerde bu iki kişinin Türkiye adına casusluk faaliyetleri yaptığı ve bilgi aktardığı belirtildi. Yunan basını adamlardan birinin Rodos ile Meis adası arasında sefer yapan bir feribotta görevli olduğunu yazarken ikinci kişinin ise Rodos’taki Türkiye Başkonsolosluğu’nda görevli olduğu belirtildi.
FOTOĞRAF ÇEKTİ İDDİASI
Sözcü'de yer alan habere göre, feribotta çalışan kişinin denizdeki hareketlilik ve istihbaratı Türkiye Başkonsolosluğu’nda çalışan görevliye verdiği öne sürüldü. Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini, feribotta çalışan kişinin Yunan savaş gemilerinin fotoğraflarını çektiği ve bunları başkonsolosluk çalışanlarına verdiğini yazdı.
YUNAN İSTİHBARATI DEVREDE
Yunan yasalarına göre 148’in ceza kanuna göre haklarında işlem başlatılan bu kişilerin Yunan askerlerinin ve donanmasının hareketlerini paylaştığı öne sürüldü. Olayla ilgili olarak Yunan istihbarat biriminin de devrede olduğu kaydedildi.
Yunan gazetesi Ta Nea ise fotoğraf ve veri paylaşımının Ağustos ayından beri devam ettiğini yazarken, bu kişilerin evlerine baskın düzenlendi. Baskında dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve USB hafıza gibi birçok materyale el konulurken, olayla ilgili soruşturma derinleşti.
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