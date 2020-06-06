Türkiye Komünist Hareketi'nden sert açıklama: Meclis’in sadece adı kalmıştır!

06 Haziran 2020 Cumartesi, 22:47

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğlulları ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in milletvekillikleri düşürülmesine tepkiler sürüyor.



Türkiye Komünist Hareketi de üç vekilin vekilliklerinin düşürülmesine tepki gösterdi ve bir açıklama yayımladı.

İşte TKH'nin basın açıklaması

3 milletvekilinin Meclis’ten çıkarılması, tek adam rejiminin Meclis’i etkisiz hale getirdiğinin başka bir somut örneğidir.

Odalara ve barolara ayar veren, basını muhalefet yaptı diye susturmaya çalışan, kendisi dışında herkesi “hain” ilan eden bir istibdat rejiminde Meclis’in bile etkisiz bir kurum haline getirilmeye çalışıldığı bir kez daha görülmüştür.

Yargı AKP’nin siyasi sopasına, Meclis AKP’nin tasdik kurumuna, valilikler AKP il başkanlıklarına, bürokrasi AKP’nin parti teşkilatına ve elçilikler AKP’nin makam verme aracına dönüştürülmüştür.

Böylesi bir rejimde Meclis’teki oturumlar demokrasicilik oyununa dönüşmüştür.

Emekçi halkımız ülkemizin geldiği geldiği yeri iyi görmelidir: Ülkemizin kurtuluşu Meclis’te demokrasicilik oyunuyla değil yeni bir Cumhuriyet mücadelesiyle mümkündür!



